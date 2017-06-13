Финал всероссийского чемпионата стоматологического мастерства проходит в НИУ «БелГУ»

13:56

12 и 13 июня лучшие стоматологи России соревнуются в двух номинациях: «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов».

Участниками финала стали 14 стоматологов из Москвы, Сургута, Хабаровска, Челябинска и Чебоксар, Курска, Санкт-Петербурга и Перми. Областной центр на чемпионате представляют три белгородца: Виталия Борозенцева из Межрегионального центра стоматологических инноваций НИУ «БелГУ», Валерия Денисова из стоматологической поликлиники № 1 и Ирина Верикова из частной клиники. Все они – победители регионального этапа конкурса.

В составе жюри чемпионата – элита отечественной стоматологии: это лучшие стоматологи России, заведующие кафедрами, заслуженные врачи, представители Стоматологической ассоциации России. В том числе президент секции «Эстетическая стоматология» СтАР и заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского ГМУ Александр Николаев, президент-элект секции «Эстетическая стоматология» СтАР и завкафедрой кариесологии и эндодонтии, декан стоматологического факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заслуженный врач РФ Александр Митронин. Белгород представляют доцент Александр Пономарёв, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии НИУ «БелГУ» и заведующий кафедрой детской стоматологии медицинского института, заслуженный врач РФ, профессор Сергей Гонтарев и другие.

Вообще мероприятие складывается из семи событий: двух чемпионатов, конференции для врачей по эстетической стоматологии, симпозиума для руководителей стоматологической службы по организации стоматслужбы, который проводит вице-президент Общества врачей России Владимир Садовский. Кроме того, у нас сегодня ещё запланированы визиты на фирму TehnoDent по производству стоматологических материалов и мастер-класс по фотографированию в эстетической стоматологии. Александр Цимбалистов

декан стоматологического факультета НИУ «БелГУ», заслуженный врач РФ

Параллельно с чемпионатом проходят мастер-классы и конференции. Такие сжатые сроки позволяют максимально полезно использовать потенциал ведущих действующих стоматологов. Синтез теории и практики необходим стоматологам, чтобы отследить тенденции развития медицины, совершенствовать навыки и приходить к более совершенному лечению. Помимо обогащения знаниями, это мероприятие даёт участникам так называемые «кредиты» – элементы аттестации врачей, без которых невозможна сегодняшняя медицинская практика. К слову, это первая такая практика в регионе.

Мы переходим к новой системе непрерывного медицинского образования. Каждый врач на протяжении года должен набрать 50 «кредитов» для того, чтобы через пять лет у него было 250 «кредитов». Таким образом, он получает аккредитацию, право работать. Если он не получает аккредитацию, то он не может работать ни в частной клинике, ни в государственной. Присутствие на этой конференции даёт шесть кредитов. Присутствие на симпозиуме тоже даёт шесть кредитов. Александр Цимбалистов

декан стоматологического факультета НИУ «БелГУ», заслуженный врач РФ

Результаты чемпионатов станут известны уже сегодня, 13 июня.

Местом проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства стоматологов впервые стали Медицинский институт и Межрегиональный центр стоматологических инноваций НИУ «БелГУ». И они выбраны не случайно. Как сказал декан стоматологического факультета НИУ «БелГУ» Александр Цимбалистов, буквально неделю назад президиум высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ открыл диссертационный совет по специальности «стоматология» на базе НИУ «БелГУ».

Всероссийский чемпионат профмастерства стоматологов организован Стоматологической ассоциацией России, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области совместно с НИУ «БелГУ».

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