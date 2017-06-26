Евгений Савченко назвал топ-3 самых актуальных проблем людей

13:37

Белгородский губернатор на заседании регионального правительства рассказал о стратегических целях проекта «Управление здоровьем».

По его словам, важнейшее направление работы в рамках проекта – наладить продуктивное взаимодействие между доктором и пациентом.

«Снять» беспокойство

Главная проблема системы здравоохранения – это неэффективное взаимодействие врача и пациента. Их разобщённость. Наш проект «Управление здоровьем» направлен на решение этой главной проблемы. Человек должен знать, что он защищён. Что о нём беспокоится конкретный семейный врач. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

При этом, считает губернатор, проект способен «снять» большую часть проблем в системе оказания медицинской помощи.

Что сегодня беспокоит людей? Здравоохранение входит в топ-3 главных проблем. Людей волнуют экономические проблемы, жилищно-коммунальные проблемы, вопросы здравоохранения. Конкретно волнует снижение доступности медицинской помощи, нехватка специалистов на местах, коммерциализация услуг, высокие цены на лекарства, профессионализм врачей. Эти проблемы, за исключением, может быть, высоких цен на лекарства, практически можно решить за счёт нашего проекта «Управление здоровьем». Евгений Савченко

губернатор Белгородской области





Нацелен на «первичку»

В трёхуровневую систему здравоохранения региона входят 83 медицинские организации. 80 % медицинских услуг в регионе оказывается первичным звеном системы здравоохранения. Именно первичного звена касается прежде всего проект региональных властей «Управление здоровьем».

Он стартовал в 2016 году. К концу 2017 года должны быть окончены все 22 местных проекта в муниципалитетах. Окончание регионального этапа намечено на 2018 год.

Уже сделано

По словам главы регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталии Зубаревой, год назад материальная база первичного звена системы здравоохранения области требовала обновления на 50 %. В сельской местности укомплектованность врачами составляла 76 %. К интернету имелся доступ в 52 % медицинских объектов.

В 2016 году власти отремонтировали 209 и построили 24 новых здания офисов врачей и фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайших планах – строительство и ремонт ещё 192 объектов. Это потребует затрат в сумме порядка 500 млн рублей.

Также в 2016 году офисы семейных врачей и ФАПы были оснащены оборудованием на сумму 79 млн рублей. Деньги были изысканы в региональном бюджете. В 2017 году запланировано приобрести оборудование на сумму свыше 240 млн рублей.

В повседневную практику вошла запись на приём к врачу в электронном виде. Создано и наполняется региональное хранилище интегрированных электронных медицинских карт. Сегодня их более 2,5 миллионов. Наталия Зубарева

заместитель губернатора Белгородской области





Переподготовка

По проекту «Управление здоровьем» региональные медики проходят переподготовку. В 2017 году запланировано обучение 718 медработников и повышение квалификации 218 специалистов.

По программе переподготовки по специальности общей врачебной практики на базе Белгородского госуниверситета с начала 2017 года занимаются 99 врачей. На курсах повышения квалификации в вузе обучаются 78 специалистов. Окончили курсы 103 медработника.

Создание непрерывной корпоративной системы повышения квалификации медиков разработчики проекта «Управление здоровьем» считают одной из главных его задач на втором этапе реализации. Для этого будет свёрстана специальная региональная программа. Она включит в себя профильные модули по узким специальностям, так и непрофильные – экономический, финансовый, маркетинговый.

Новая кафедра

В новом учебном году, сообщила Наталия Зубарева, в медицинском институте Белгородского госуниверситета ожидается открытие кафедры по специальности «Общая врачебная практика. Семейная медицина». Это позволит готовить специалистов в ординатуру и формировать у них непрофильные профессиональные компетенции.

Жить дольше

Как отмечает Наталия Зубарева, главным итогом работы департамента здравоохранения в 2016 году стало увеличение продолжительности жизни белгородцев до 72,8 года. Также за год снизилась смертность лиц трудоспособного возраста – на 4,5 %.





Стратегическая задача проекта – обеспечить к 2030 году рост продолжительности жизни населения области до 80 лет.

Напомним, что средняя продолжительность жизни в Белгородской области в 2014 году составляла 72 года.

Фото автора