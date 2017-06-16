День медицинского работника отметили в Белгородской области

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Праздничный концерт и вручение наград лучшим медицинским работникам состоялись 15 июня в Белгородской государственной филармонии.

Традиционно День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в 2017 году – 18 июня. Развитие сферы в регионе связано с образованием области. Так, в 1954 году был создан областной отдел здравоохранения. Тогда медпомощь в 73 специальных учреждения оказывали 536 врачей, сегодня их в регионе – более 36 тысяч человек, из них 26 докторов медицинских наук, 215 кандидатов медицинских наук, 97 заслуженных врачей и 366 отличников здравоохранения.

По данным рейтинга эффективности здравоохранения в регионах России, Белгородская область занимает 17-е место, а в ЦФО – третье место.

Система здравоохранения находится на этапе преобразований: это новые правила, новые стандарты, обновляющиеся с каждым годом технологии. Всем изменениям мы должны соответствовать. В моём понимании есть четыре составляющих успешной работы системы здравоохранения: первое – это условия работы, то есть хорошие здания и помещения, второе – это хорошее оборудование, третье – хорошая мотивация труда и четвёртое – это хорошо подготовленные кадры. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

По словам главы региона, в Белгородской области практически не закрываются медучреждения, изменяется только содержательная часть.

Во время празднования были названы лучшие сотрудники сферы. Главврач инфекционной клинической больницы имени Е. Н. Павловского Александр Баранов был удостоен медалью первой степени «За заслуги перед землёй Белгородской». Врача травматолога-ортопеда травматологического кабинета поликлиники Шебекинской центральной районной больницы Виктора Двойных и главврача стоматологической поликлиники Алексеевской центральной районной больницы Валерия Скорнякова наградили медалью второй степени «За заслуги перед землёй Белгородской».

Кроме того, за образцовое выполнение должностных обязанностей и большой вклад в развитие системы здравоохранения в регионе Почётной грамотой губернатора были отмечены врач-офтальмолог офтальмологического отделения детской областной клинической больницы Игорь Денисов и заведующая детской поликлиникой № 2 Ольга Новикова.

Главная миссия каждого работника здравоохранения – это охранять здоровье, здорового человека. Сотни ФАПов, офисов семейных врачей заработают полностью во всех населённых пунктах, кроме райцентров и городов нашей области. На следующий год будет сделано и для городов, и для районных центров. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Благодарность главы региона получила Анна Цуканова – старшая медсестра отдела заготовки крови и её компонентов Новооскольской станции переливания крови.

Во время праздничного мероприятия были названы «Лучшие врачи года».

Три медработника отмечены почётной грамотой Белгородской областной Думы и ещё восемь человек – благодарностью митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

В этот день поздравления для своих коллег подготовили творческие коллективы учреждений здравоохранения.

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