Число умерших от болезней системы кровообращения сократилось в Белгородской области

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За январь-ноябрь 2015 года в регионе было зарегистрировано 11 007 таких смертей, в этом году на 283 меньше – 10 724 случая.

Это самая распространённая причина смерти в Белгородской области: 54,3 % случаев.

На втором месте по количеству унесённых жизней (14,4 %) идут новообразования. Число смертей по этой причине, наоборот, увеличилось за 11 месяцев 2016 года до 2851, превысив аналогичный период прошлого года на 124 случая.

Третье место занимают внешние причины смерти (несчастные случаи на транспорте, включая ДТП, самоубийства и убийства) – 6 %. В 2015 году за январь-ноябрь было зафиксировано 1278 смертей по внешним причинам, за такой же период в этом году на 95 меньше – 1183 случая.

За 11 месяцев 2016 года произошло на 29 самоубийств меньше, чем в прошлом году: 232 против 261 случая. Число убийств снизилось на 17: с 79 до 62 человек.

В ДТП в январе-ноябре 2016 года погибло на 7 человек меньше (182 участника дорожного движения), чем в аналогичный период прошлого года.

Общее число умерших в Белгородской области за 11 месяцев этого года составило 19 748 человек, прошлого года – 19 642 человека, сообщает Белгородстат.