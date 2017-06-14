Чемпионат стоматологов по отбеливанию зубов выиграла Валерия Денисова из Белгорода

17:39

Врач-пародонтолог Белгородской стоматологической поликлиники № 1 и ассистент кафедры стоматологии общей практики Медицинского института НИУ «БелГУ» стала лучшей в номинации «Медицинское отбеливание зубов».

На протяжении двух дней в «БелГУ» 14 лучших стоматологов России боролись за звание чемпиона в двух номинациях: «Эстетическая реставрация зубов» и «Медицинское отбеливание зубов». География участников конкурса обширна: Москва, Белгород, Санкт-Петербург, Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Сургут, Курск и Пермь.

Оценивали результаты работы участников лучшие стоматологи России, заведующие кафедрами стоматологии России, заслуженные врачи, представители Стоматологической ассоциации России.

В результате победителем конкурса профессионального мастерства в номинации «Медицинское отбеливание зубов» стала белгородский стоматолог Валерия Денисова.

Участие в конкурсе стало важным этапом моего профессионального роста. На мой взгляд, для любого практикующего стоматолога было бы огромной честью принять участие в конкурсе такого масштаба. Я благодарна своему учителю – доктору медицинских наук, профессору Борису Васильевичу Трифонову. Валерия Денисова победитель всероссийского чемпионата стоматологического профмастерства в номинации «Медицинское отбеливание зубов», врач-пародонтолог Белгородской стоматологической поликлиники № 1

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»