Сахарным диабетом в Белгородской области больны более 52 тысяч человек

19:45

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

В этот день в холле областной поликлиники любой желающий мог сдать кровь на измерение уровня сахара абсолютно бесплатно. Напомним, что норма сахара в крови натощак и перед приёмом пищи составляет не более 6,5 ммоль/л, а через 1,5-2 часа после приёма пищи – не более 8,0 ммоль/л.

Такие скрининги очень важны для населения, потому что около 10 % всех людей, которые случайно делают анализ крови, к сожалению, узнают, что у них повышен уровень сахара. Заболевание коварно тем, что может не давать никаких симптомов, либо проявляться в виде сухости во рту, на что пациенты не сразу обращают внимание. Коварство диабета заключается и в том, что проявляется своими осложнениями. Для того, чтобы их предотвратить, мы призываем население контролировать уровень сахара в крови при любом посещении поликлиники. Это должно быть не реже, чем один раз в год. Юлия Бахмутова

главный внештатный врач-эндокринолог Белгорода, заведующая эндокринологическим отделением первой городской больницы

Ежегодно в медучреждениях проходят подобные акции, говорит Юлия Бахмутова. Если исследуемые узнают, что у них повышен сахар в крови, то с результатом анализов направляются к эндокринологу или терапевту для того, чтобы дальше работать по вопросам заболевания. При нормальном уровне сахара в крови, как говорилось ранее, проверять его следует не менее раза в год. Если же есть наследственность, ожирение, сердечнососудистые заболевания – то не реже одного раза в полгода.

Наследственность по сахарному диабету первого типа составляет всего 10 %, а по сахарному диабету второго типа, как мы его раньше называли «диабет пожилых людей», наследственность может составлять до 80 %. Многое зависит от внешних факторов – проявится диабет или нет. Это зависит от активности пациента, должен быть нормальный вес, адекватная физическая нагрузка, режим питания, и тогда мы можем смело говорить пациенту, что диабет у него может не проявиться, несмотря на то, что у его родственников есть это заболевание. Юлия Бахмутова

главный внештатный врач-эндокринолог Белгорода, заведующая эндокринологическим отделением первой городской больницы

Сахарный диабет является скрытой угрозой. На одного выявленного больного приходится три-четыре человека, которые совершенно не знают об этом заболевании. К большому сожалению, сахарный диабет растёт во всём мире. Если по данным ВОЗ мы ожидали, что к 2015 году будет порядка 350 млн человек [больных сахарным диабетом], то на сегодняшний день мы уже имеем более 500 млн таких больных в мире. Диабет молодеет, среди когорты больных очень много людей трудоспособного возраста, которые могли бы жить, трудиться и иметь здоровое поколение детей. Елена Казакова

главный внештатный врач-эндокринолог департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Кстати, о детях. За последние два года – 2015-2016 – в Белгородской области 12 женщин с отягощённым акушерским анамнезом, с осложнениями сахарного диабета смогли познать радость материнства. Беременным устанавливали инсулиновые помпы.

Для лечения больных сахарным диабетом в России сделано очень много. Все препараты, которые используются для лечения наших больных, зарегистрированы на территории Российской Федерации. На сегодняшний день в Белгородской области проживает более 52 тысяч больных сахарным диабетом. На сегодняшний день больные сахарным диабетом защищены и могут продолжать жить активно и качественно. Они имеют хорошую социальную поддержку: все бесплатно получают инсулин. Елена Казакова

главный внештатный врач-эндокринолог департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

По её словам, для лечения диабетиков используют совершенно новый класс препаратов, в том числе аналоги инсулина и ингибиторы ДПП-4. Современные методы лечения позволяют больным сахарным диабетом учитывать углеводную нагрузку, физическая нагрузка приветствуется, режим питания регулируется. Единственное, о чём просят врачи – это исключить из рациона сладости.

В эндокринологическом отделении областной клинической больницы святителя Иоасафа стационарную помощь ежегодно получают около 900 пациентов, среди них 84,9 % больных сахарным диабетом. При чём у большинства – 68,9% – выявлен сахарный диабет второго типа.

Справка. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом учреждён по инициативе Международной диабетической ассоциации и Всемирной организации здравоохранения в 1991 году для привлечения внимания общественности к заболеванию. День выбран неслучайно – 14 ноября 1891 года родился один из открывателей инсулина Фредерик Бантинг, канадский физиолог.

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