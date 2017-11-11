Бесплатное медицинское обследование в Белэкспоцентре прошли более 500 белгородцев

18:44

В Белгороде завершилась работа выставок «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье».

Школы для пациентов, комплексное медицинское обследование всех желающих, зарядка для мозга и бесплатный фиточай в зоне отдыха – всё, чем работа выставок запомнилась белгородцам. Все три дня работы экспозиций посетителей ждала насыщенная программа.

С самого утра начинали работу школы по предупреждению инсульта и рациональному питанию. Зависимость сердечно-сосудистых заболеваний от образа жизни сегодня является доказанным фактом. Недостаток физической активности, вредная еда, наличие пагубных привычек — значимые факторы риска заболеваемости и смертности.

Перед слушателями выступили врач-невролог, психолог, специалисты областного центра медицинской профилактики. Они рассказали о «тревожных» звоночках, которые предупреждают человека о будущих проблемах со здоровьем, дали рекомендации по коррекции факторов риска и лекарственной терапии. Присутствующие интересовались новейшими методами диагностики и лечения инсультов, спрашивали, применяется ли в современной медицине метод кровопускания, некогда очень популярный у российских эскулапов. Например, в китайской медицине до сих пор его используют для быстрого и эффективного понижения артериального давления у пациента. На все вопросы ответила врач-невролог высшей категории, заведующая консультативно-оздоровительным отделением ОЦМП Светлана Курсова.

Особенный интерес у присутствующих вызвало исследование, посвящённое рациону школьника с учётом особенностей подросткового организма, которое выполнила ученица 10 «а» класса шебекинской средней школы №1 Анастасия Воронина. Выступление десятиклассницы перед таким серьёзным медицинским сообществом произошло впервые. Оно укладывается в новую концепцию регионального реформирования системы здравоохранения – проект «Управление здоровьем».

Настя рассказала, что заинтересовалась этой темой, когда заметила, что от выбора продуктов питания меняется её собственное самочувствие. Девушка провела настоящее исследование на эту тему, подключила к нему учащихся восьмого класса, опросила ребят по поводу их пищевых пристрастий, выяснила у медицинского работника школы, сколько детей страдает болезнями пищеварения и имеет лишний или недостаточный вес. Собрав интересный практический материал, она смогла на основе существующих современных методик выяснить соотношение жира и мышечной массы в организме конкретных людей в соответствии с их весом и подобрать правильный калораж для одноклассников. Благодаря её помощи один подросток похудел на четыре килограмма за полгода, а другой смог нормализовать свой вес.

Сегодня как никогда необходимо найти подобных волонтёров среди подростков, сформировать из них санитарные отряды, чтобы ребята объясняли своим ровесникам основы здорового образа жизни. Подростки больше доверяют своим товарищам, чем взрослым, и быстрее прислушаются к их мнению. Людмила Кропанина заведующая отделом организационно-методического обеспечения профилактической работы ОЦМП

Психолог Центра здоровья Руслана Тодорова остановилась на таком факторе риска развития инсульта, как стресс. А заведующий отделом ОЦМП Олег Заикин рассказал о вреде табачной зависимости.

Не желаете чашечку чая?

Своего рода украшением «территории здоровья» стала фитозона, где каждый посетитель мог бесплатно получить чашечку ароматного травяного чая с мёдом, отдохнуть на мягком диване, послушать приятную расслабляющую музыку. Травяные напитки наливали медики Яковлевской районной больницы. А мёд с собственной пасеки предоставил главный врач Яковлевской больницы Евгений Говорун.

Обучение здоровому образу жизни на рабочем месте

За время работы выставок через офис семейного врача и территорию здоровья прошло более 500 человек, порядка 200 белгородцев воспользовались случаем и провели флюорографическое обследование. Все, прошедшие комплексное обследование на аппаратуре Центра здоровья, получили рекомендацию семейных врачей и узких специалистов. Около 70% пациентов взяли на себя врачи областного центра медицинской профилактики. Они работали без перерыва в нарушение всех трудовых кодексов, чтобы не оставить без внимания ни одного желающего получить консультацию медиков.

Доктора не только давали пациентам рекомендации по коррекции выявленных факторов риска, но и проводили обучение по различным здоровьесберегающим технологиям. Например, заведующая отделением спортивной медицины ОЦМП Татьяна Михайлова показывала упражнения так называемой гимнастики для мозга – они направлены на развитие разных полушарий. Если каждый день по три минуты проделывать подобные упражнения, это снижает риск развития инсульта в десять раз. А ещё способствует сохранению памяти, когнитивных способностей, развитию стрессоустойчивости.

Многие пришли в Белэкспоцентр только для того, чтобы пройти медицинское обследование, для них это стало традиционным ежегодным мероприятием. Что интересно, пациенты весь год, согласно полученным в прошлом году рекомендациям, вели дневники артериального давления, соблюдали водный баланс и рекомендации по питанию. Они отмечали улучшение своего самочувствия. К таким посетителям можно смело отнести белгородку Лидию Бутченко.

Я с удовольствием прохожу здесь обследование, - сказала пенсионерка, - медики обязательно спросят об образе жизни, внимательно тебя выслушают, дадут грамотные советы по ЗОЖ, рекомендации по приёму лекарств. Приходишь в одном настроении – унылом, недовольном, а уходишь весёлым, словно тебя уже вылечили от всех болячек. Иногда важно просто по душам поговорить с хорошим доктором. Это уже терапия. Лидия Бутченко

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