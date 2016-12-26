Медицина:

Белгородские сельские врачи получат в 2017 году федеральную помощь

13:31
26 Декабря 2016
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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсационных выплатах медработникам.

В соответствии с документом, из бюджета фонда обязательного медстрахования в регионы будет направлено в целом 3,2 млрд рублей. Деньги пойдут на единовременные компенсации врачам моложе 50 лет, которые трудоустроились в сельской местности (допускается трудоустройство в рабочем посёлке и посёлке городского типа). Компенсация составит миллион рублей на одного специалиста. Ожидается, что таким образом в сельскую местность по России удастся дополнительно привлечь порядка 5 тыс. медиков.

Схема финансирования предполагает участие федерального (60 %) и региональных (40 %) бюджетов.

В соответствии с распоряжением председателя правительства Белгородской области положено получить 30 млн рублей. Курской области будет выделено 25,8 млн рублей, Воронежской – 40,8 млн рублей.

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