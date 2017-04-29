Белгородские медики поделились новым опытом ведения осложнённой беременности на международном конгрессе

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Первые результаты международного исследования по внедрению инновационного метода пролонгирования беременности на Всемирном конгрессе в Лондоне представил кандидат медицинских наук Юрий Набережнев.

1-й Всемирный конгресс по материнской, фетальной и неонатальной медицине проходил в Лондоне 24-26 апреля. Белгородский учёный озвучил результаты исследования по практическому внедрению инновационного метода ведения осложнённой беременности.

Работа посвящена технологии продления беременности у женщин с преждевременным излитием околоплодных вод на сроке беременности 22-28 недель с использованием имплантируемых порт-систем и искусственных околоплодных вод. Этот срок считается в современной перинатальной медицине одним из наиболее сложных для выхаживания недоношенных детей. Предлагаемая технология позволяет пролонгировать беременность на срок до 49 дней, что значительно повышает выживаемость новорождённых. Юрий Набережнев заведующий отделением патологии беременности перинатального центра городской больницы № 2

Впервые в Белгороде специальную титановую порт-систему, обеспечивающую длительное введение в полость матки искусственных вод, беременной женщине имплантировали в 2012 году. Тогда ведущий хирург перинатального центра Юрий Набережнев ассистировал немецкому доктору Микаэлю Чирикову – мировому светиле в области фетальной хирургии, который давал мастер-класс по проведению внутриутробных операций.

Сегодняшние исследования проводятся международной группой, в состав которой наряду со специалистами белгородского перинатального центра горбольницы № 2 входят клиника Университета Мартина Лютера (Халле, Германия), Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Воронежский государственный университет, Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.