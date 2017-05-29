Александр Степченко: Я не знаю, чем мы скоро будем лечить гонорею

16:52

Профессор, доктор медицинских наук рассказал в Белгороде об антибиотикорезистентности и дал «железобетонные» советы по правильному питанию.





Самое опасное

Самое опасное сейчас происходит, когда появляются штаммы инфекций, резистентные к любому антибиотику. На сегодняшний день 23 тысячи человек в США погибают ежегодно от инфекций в результате того, что никакие антибиотики не действуют. У нас такой статистики, к сожалению, нет.

Лечить эмпирически

Когда на приём приходит больной с какой-то инфекцией – мочевыводящих путей, верхних дыхательных путей – чтобы исследовать, какой у него возбудитель, нужно от трёх дней до двух недель. За это время с ним могут произойти не очень приятные вещи. Поэтому во всём мире в амбулаторной практике принято лечить эмпирически.

Например, мы знаем, что большинство пневмоний возникает из-за присутствия пневмококков. Естественно, мы можем не знать, что у данного конкретного пациента пневмококк, но мы лечим его по стандарту. Вдруг возникает ситуация, что через два дня ему не становится легче. Тогда мы меняем на вторую линию антибиотиков и всё равно попадаем туда, куда надо. И эффективность этого очень высокая.





О птичках и тетрациклине

Я никогда не забуду 1990 год, когда мы исследовали кишечные палочки в различных средах. В том числе мы выявили, что те, что взяты у больных кур с птицефабрики, устойчивы к тетрациклину. Ветврач нам рассказала, что курам действительно четыре раза в неделю дают тетрациклин. Всё стало понятно.

Примерно год назад в передаче центрального телевидения я увидел, как сейчас выращивают курочек. И слышу краем уха то же самое слово – тетрациклин. А что такое кишечная палочка, устойчивая к тетрациклину? Кишечные палочки способны передавать участки ДНК – плазмиды – другим бактериям. Курицу не дожарили, не доварили, палочка попала в кишечник, плазмиды передались бактериям, которые живут у человека. Тому же пневмококку. Вдруг ослабляется иммунитет, возникает риск пневмонии, а пневмококк устойчив к тетрациклину.

По поводу применения антибиотиков в агроиндустрии, ветеринарии – вопрос не к нам. Но мы понимаем, что кормить людей тоже надо. Мы с вами не знаем, что туда засовывается, и никогда не узнаем. Мы только потихонечку приходим от дикого рынка к правильному рынку.





О гонорее

Мы раньше считали, что если человек с пневмонией, ему нечего делать в стационаре, он должен лечиться дома. Если пневмония не тяжёлая. Потому что госпитальные инфекции тяжёлые, их лечить очень трудно, они обладают множественной устойчивостью. Сейчас оказывается, что небольничные инфекции тоже начинают обладать множественной устойчивостью. В том числе, например, гонорея. В скором будущем мы не знаем, чем будем лечить гонорею. Потому что к азитромицину она давно устойчива, к другим антибиотикам – тоже.

Иммуномодуляторы неэффективны

Все боятся за иммунитет, и правильно боятся. Потому что антибиотики убивают микрофлору желудочно-кишечного тракта. Но, слава Богу, наш организм – самовосстанавливающаяся система. Плюс мы применяем пробиотики и пребиотики. Мы можем восстановить желудочно-кишечный тракт. Но главное, что иммуномодуляторы есть только в Российской Федерации. Нигде в мире не применяются препараты, которые улучшают иммунитет. Потому что его улучшать не нужно. Если есть инфекция – нужен антибиотик. Если иммунитет снижен, его нужно восстанавливать другими методами. Профилактика – это вакцина, здоровое питание, здоровый образ жизни. Всё, больше ничего. Иммуномодуляторы неэффективны.





Лечить будут плохо

Программа обучения медиков рассчитана на то, что студент закончит шестой курс, ещё год-два побудет в больнице, посмотрит больных, поумнеет, и тогда ему могут дать сертификат и допустить работать. К сожалению, наше Министерство образования посчитало, что это долго. И можно сразу после шестого курса, когда человек пройдёт аккредитацию, причём аккредитацию на симуляторах, сдаст тесты и пойдёт в первичное звено.

Хочу сказать, что лечить они будут плохо. Потому что не знают мелких нюансов. Хорошо подкованы теоретически, а нюансов не знают. А наиболее часто проблемы и ошибки в назначении антибиотиков возникают именно в первичном звене. Здесь не надо знать много. Научись работать с тремя антибиотиками, и достаточно. Потом опыт придёт, почитаем книжки, сходим на конференцию, и дальше узнаем. Хотя бы не будет делать лишнего. И у нас не будет роста устойчивости.

Сделает плохо всем

У нас до сих пор люди не понимают, что вирусы антибиотиками не убиваются. И всё равно продолжают их применять. За рубежом нельзя купить антибиотик просто так. Никогда. Всё по рецепту.





Например, человек лечит гипертензию, и ему показалось, что препарат не очень хороший или дорогой, он захотел купить другой. А доктору не говорит, потому что сосед тоже доктор, хоть и уролог, он посоветовал. Этот человек сделает плохо себе. Это его личные проблемы, его выбор. А если у него будет инфекция, он пойдёт и купит неправильный антибиотик, он сделает плохо всем.

Не жарить, а варить

Моё глубокое убеждение – фермерский или не фермерский продукт, это на сегодняшний день не очень важно. Я был в различных странах, видел фермерские продукты в Украине, в Европе. Они там много лет существуют, их знают, и они там чуть дороже. У нас это только-только появилось. В принципе, если человек хочет, он может покупать продукты у фермера. Но мы не можем доказать, на самом ли деле они лучше. А если на это нет денег? Всё равно есть надо. В этой ситуации есть очень простые вещи. Варить, а не жарить. Бульон не употреблять. Фрукты, овощи мыть тщательно, кожуру не есть.





Три яблока, один помидор

Половина сайтов в интернете говорит о шлаках. Чистка организма и так далее. Но ни один патологоанатом шлаков в организме не нашёл. Ни разу.

Антибиотики выводятся из организма очень быстро. Клоритромицин, амоксициллин – через сутки в крови их уже нет. А вот последствия применения антибиотиков исчезают не сразу. Поэтому у нас существуют две рекомендации, очень строгие.

Если человек принимает антибиотики (сам или не сам – уже другой вопрос), он должен пить пробиотики. Любые живые бактерии работают в момент приёма антибиотиков. А чтобы у него потом дизбактериоза не было, он пьёт пребиотики.

Можно после приёма антибиотиков сделать проще. Мы говорим: три яблока, один помидор в сутки. Это достаточное количество клетчатки, чтобы кишечник работал. Минимальная доза клетчатки в сутки – 40 граммов.





Хотя бы регулярно

Мы живём с вами в бешеное время. Если нет возможности соблюдать режим здорового питания, то нужно соблюдать хотя бы регулярность употребления еды.

Причины хронизации

Антибиотики не нужно применять два раза в год. Это нужно делать тогда, когда есть инфекция. Если человек два раза в год пьёт антибиотики, так получается, – нужно выяснить, почему у него это возникает. Обычно причины хронизации инфекции – не инфекционные.

Например, самый банальный случай – почему часто возникает простуда. Какая температура воздуха в наших квартирах зимой? 27-28 градусов. И влажность в панельном доме – 20 %. Вообще нет воды. А тут человек взял и вышел на улицу. И заболел. Потому что не приспособлен к этому. А если он будет чаще гулять и чаще проветривать и будет хотя бы 22-23 градуса и влажность 40-70 %, то была бы замечательная нормальная среда, чтобы не болеть. Плюс – холодный душ на ночь, утром – тёплый.

Доведите до конца

Даже от однократного употребления антибиотиков может развиться устойчивый штамм. Начали лечиться антибиотиками – не надо бросать. Допейте пять-семь дней. Или 10-14, если полагается. Если бросите на трёх – будет устойчивый штамм.





Не надо думать

Каждый год министерство, ассоциации, альянсы врачей издают рекомендации. По идее врачам первичного звена не надо думать. Вообще. Мы забываем о простой вещи. Нигде в мире нет личного мнения врача. У него есть чёткий алгоритм, доказательная медицина. Если применять этот антибиотик, человек выживет, если не применять, человек умрёт.

У нас в Российской Федерации с доказательной медициной плоховато пока что. Может, этим полечим, может, этим. У нас, извините, Рибоксин до сих пор пьют. Который даже для животных неэффективен.

Кефир – самый эффективный

Исследовалось множество пробиотических, пребиотических продуктов. Самым эффективным в поддержании микрофлоры кишечника оказался кефир. Пол-литра кефира в сутки – и с кишечником всё будет хорошо. Дело не в лактобактериях. Эти новомодные средства с добавлением бифидобактерий не работают. В кефире работает молочная кислота. Не молочнокислые бактерии, потому что они от коровки.

Проводились радиоизотопные исследования. Пометили лактобациллы и дали выпить людям. Ни одна лактобактерия дальше двенадцатиперстной кишки не дошла. Но там много пребиотических кислот. Молочная кислота вообще – самая простая из того, что там есть хорошего. Поэтому кефир оказался самым эффективным.

Гарнир не нужен

Конечно же, нужно три яблока и один помидор съедать. Салат должен присутствовать. Фрукты до обеда, овощи – после. Каши утром, гарнир вечером вообще не нужен – мясо или рыба и овощи.