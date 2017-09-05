Александр Беглов: Поездка в Белгородскую область связана с инспекцией выполнения майских указов президента

18:46

5 сентября полномочный представитель президента России в ЦФО побывал в офисе семейного врача в Белгородском районе.

Офис доктора находится в селе Ерик. В медицинский округ № 604 входят ещё четыре близлежащих села. В округе проживают 347 семей, это 1454 человека. Из них 279 детей.

Раньше здесь работал фельдшерско-акушерский пункт, а с 2012 года медицинского учреждения не было. Офис врача общей практики открыли 1 марта этого года. Большое внимание мы уделяем профилактической работе, проводим подворовые обходы. В апреле-мае посетили 97 % населения. Если выявляем людей с факторами риска, проводим с ними беседы. Нина Байборина

врач общей практики медицинского округа № 604 Белгородской области

Офис семейного доктора оснастили современным оборудованием: офтальмологическим, отоларингологическим, приборами для оказания неотложной помощи, электрокардиографом, компьютером.

Запись на приём к узкому специалисту проводится через интернет. Медицинские карты, больничные листы заводятся в электронном виде.

В районную поликлинику сейчас пациентов отправляют в основном в тех случаях, когда человек нуждается в консультации. Поликлиника становится диагностическим центром. Суть проекта «Управление здоровьем» – в пациентоориентированности. Мы стараемся, чтобы движение людей в системе здравоохранения было для них удобным. Светлана Румянцева

заместитель главного врача Белгородской центральной районной больницы по клинико-экспертной работе

Полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов, губернатор области Евгений Савченко посетили офис врача, осмотрели кабинеты, пообщались с медиками.

Как отметил Александр Беглов, главной целью его визита в Белгородскую область стала инспекция выполнения майских указов Владимира Путина.

Он сообщил, что все поручения и указы главы государства в регионе выполняются.

Очень важно, что создание офисов семейных врачей даёт возможности людям получить квалифицированную медицинскую помощь на месте. Это особенного актуально для пожилых людей, для мам с детьми. Заводится электронная карта посетителей, можно записаться к профильному врачу. Александр Беглов

полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе



