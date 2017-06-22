Юрий Махалек: В белгородском динопарке два динозавра будут расположены в воде. Такого нигде больше нет

12:47

Чешская компания West Media привлечена к строительству динопарка в Белгороде. Генеральный директор Юрий Махалек рассказал о проделанной работе редакции ИА «Бел. Ру».

– Динопарк в Белгороде – это первый ваш масштабный проект?

– Нет, в Чехии мы построили пять динопарков, для Словакии два, а один – в Испании. Сейчас мы строим первый раз в России. Я думаю, он будет лучшим во всём мире.

– Чем белгородский динопарк будет отличаться от других?

– Для Белгорода мы специально сделаем 88 моделей, они будут расположены на 6 гектарах земли. Две из них будут находиться в воде, такого нигде больше нет. Сейчас идёт строительство мест для 3D-кинотеатра, кафе, палеонтологической детской площадки и самых больших роботизированных фигур динозавров.



– Как создаются модели динозавров?

– Мы точно не знаем, как они выглядели. Наша команда сотрудничает с работниками музеев. Вообще динозавры построены такими, какими они приблизительно жили 65 миллионов лет назад.

– Расскажите, как вы строили фигуры?

– Наши модели выпускаются в Чехии, где создаются большие, движущиеся детали. Они сделаны из большого количества материалов, около 140 видов. Очень сложная технология. В Белгород мы их привезли на 25 фурах.

– Сколько проживут динозавры в динопарке?

– Мы не знаем, сколько они проживут. Наш самый старый динопарк в Чехии, например, работает уже 15 лет. Могу дать гарантию, что минимум столько же они будут пугать и радовать посетителей в Белгороде.

– На самом деле рептилии огромные. Сколько весит в среднем один динозавр?

– Да, фигуры очень тяжёлые, приблизительно от двух до четырех тонн. Самый тяжёлый у нас – сейсмозавр. Он достигает пяти тонн, его высота – семь метров, а длина – 29 с головой. Мы везли его на двух фурах 10 суток. Было очень тяжело. Зато этот динозавр встретит посетителей у входа. Один из самых больших и страшных у нас – Рекс из мезозойской эры.

– Древние ящеры стоят на месте?

– Когда посетитель пройдёт, динозавр посмотрит на него. Многие динозавры реагируют на движения: дышат, виляют хвостом, моргают, вертят головой, издают звуки...

– Когда же белгородцы смогут посетить динопарк?

– Открытие будет 5 августа, в День города Белгорода. Я думаю, что это будет очень большим праздником.