«Весеннее обострение» вокруг «Цитробела»: директор завода лимонной кислоты пояснил ситуацию с полями фильтрации

12:40

Евгений Мачинский рассказал о том, что такое поля фильтрации, почему они существуют, как предприятие решает проблему распространения запахов и какие есть возможности для переноса полей фильтрации в другое место.

За прошедший месяц завод «Цитробел» не поминал только ленивый. Снежная зима, нехарактерные для последних лет погодные условия привели к возникновению и распространению далеко за пределы района Болховца неприятных запахов. И пусть пахло не только с «лимонки» – общественность сфокусировалась на поисках главного виновника, пошли петиции к власти, жалобы, жаркое обсуждение в интернете.

При этом завод работал в штатном режиме, никаких «аммиаков» на поля фильтрации не сбрасывалось – это даже технически невозможно. Локальные очистные сооружения, на которые в своё время было потрачено более 150 млн рублей, также работали без остановок. Более того, их остановка экономически невыгодна предприятию и рассуждения о том, что завод экономит на очистке стоков, необоснованны.

Евгений Мачинский объяснил, почему:

– Локальные очистные сооружения (ЛОС) – это биореакторы, которые перерабатывают органические вещества в стоках. В результате вырабатывается более 3 тысяч кубометров биогаза в сутки, и этот газ используется в производстве – на нём работают сушильные установки в цехе производства кормов. Эксплуатационные затраты при этом незначительны, а экономия за счёт получения биогаза – реальная.

– Что же такое поля фильтрации и что туда сливается заводом?

– По сути поля фильтрации – это сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях. ЛОС снимают большинство органических загрязнений, но органика в стоках всё же присутствует. Эти стоки проходят биологическую очистку: на дне полей фильтрации в активном иле проходят анаэробные процессы, в верхних слоях жидкости идёт обогащение воздухом и работают уже аэробные бактерии и микроорганизмы. В нормальных условиях выделяемые при этом газы поднимаются и рассеиваются в атмосфере, но в этот раз произошло промерзание до глубинных слоёв, а из-за высокой влажности воздуха, устойчиво низкого атмосферного давления запахи скапливались вблизи поверхности, что, скорее всего, и привело к их концентрации.

– Но проверки превышения норм содержания вредных веществ не нашли?

– Их и не могло быть, потому что превышений не было. Самый скрупулёзный анализ качества воздуха со стороны Роспотребнадзора подтвердил его безвредность. Свекловичная меласса, используемая для производства, конечно, может отличаться, в зависимости от средств, используемых при выращивании свёклы. И всё, что поступает сейчас на сельскохозяйственные поля, переходит из свёклы в мелассу при производстве сахара, но может ли это как-то повлиять на состав стоков, мы определить пока не можем.

Обидно другое: поднятый ажиотаж, наверное, простимулировал контролирующие организации на принятие строгих и необоснованных мер – и стоки на полях фильтрации, и цитрогипс в гипсовом сборнике на Чичерина внезапно признаны отходами производства. Предписано убрать 300 тысяч тонн гипса к концу 2017 года, что технически немыслимо, и прекратить подавать сточные воды на поля фильтрации.

Оба земельных участка выделены именно для этого вида деятельности, а без гипсового отстойника, из которого гипс, кстати говоря, успешно используется цемзаводом, и без полей фильтрации завод сразу остановится. Предприятие не просит снисхождения в данной ситуации, а только предлагает обеспечить рабочую обстановку для решения этих проблем.

Поверьте, нам, работникам предприятия, многие из которых живут рядом на Болховце, и неприятно, и стыдно слышать столь негативное отношение, но завод с 60-летней историей становится заложником эмоций.

– То есть угроза приостановки работы реальна?

– Это крайняя мера, предусмотренная законом, которая может применяться в исключительных случаях – прежде всего, в случае угрозы здоровью. На заводе работают 380 человек, почти треть – предпенсионного возраста, куда они пойдут? А даже молодые ребята, грамотные и обученные? Неужели в городе дефицит рабочей силы, что так легко говорится об остановке предприятия?

Производство непрерывное, надо понимать, что после 90-дневной остановки его очень сложно запустить, даже обучить новых специалистов – вопрос не одного месяца, что уж говорить о биологических процессах? Какое предприятие в области после приостановки деятельности возобновило работу? И удивляет, что Росприроднадзор, манипулируя понятиями, месяц назад считал, что предприятие направляет на поля фильтрации стоки, а сегодня говорит о незаконном размещении отходов.

В текущей ситуации с запахами «Цитробел» не допустил нарушения режимов очистки и не усугублял запахи – к сожалению, имеют место неуправляемые природные процессы. Нужно переходить от давления к конструктивному диалогу власти и акционеров предприятия – это необходимо сейчас, иначе уникальное производство лимонной кислоты будет для страны потеряно.

– В чём вы видите выход из сложившейся ситуации? Можно ли очищать стоки полностью, чтобы никакой органики в них на выходе уже не было?

– Конкретно по возникшим запахам мы меры приняли, продолжаем мониторинг ситуации: вернули к норме упавший под снегом pH стоков, провели дезинфекцию фильтратных ёмкостей, промыли водовод, чтобы избежать возможных застойных явлений в нём. Но мы понимаем, что это не решение проблемы навсегда. Считаю, власти и собственникам необходимо начать диалог и обсудить возможные пути. Сейчас же просто давят на завод, мы оказываемся в ситуации из поговорки «Когда паны дерутся, у холопов чубы летят». На внедрение полной очистки потребуется вложений на 300 и более миллионов рублей – это банкротство предприятия. Но это могло бы быть оправдано, если бы была возможность расширения производства.

– Возможен ли тогда перенос полей фильтрации в другое место?

– Нынешнее место выбиралось с учётом требуемых при проектировании условий – учитывалось и преимущественное направления ветров, и рельеф местности, и удалённость жилья. Ещё в 70-е годы до ближайших домов было больше двух километров. Сейчас же жильё строится даже в санитарно-защитной зоне. А ведь если эта земля выделяется, значит, ответственные органы считают, что проблем с проживанием там нет. Да и почему жители, зная, что бывают запахи, готовы селиться всё ближе и ближе?

Решений, на самом деле, несколько. Это и полный перенос предприятия, что непосильно с его незначительными денежными оборотами. Существует и теоретическая возможность перенести часть производства, которая формирует стоки на поля, вместе с полями и, возможно, использовать гораздо более удалённый участок земли для полей фильтрации – это всё технические и практические вопросы, которые необходимо обсуждать при встречном желании сторон.

– Перенос только полей фильтрации – самое реальное решение?

– Если получить участок в 7-10 км от жилых массивов, то проблема будет полностью решена. Более того, объём нынешних полей фильтрации не позволяет нам расширять производство, т.к. это требует увеличения объёма стоков. Что касается сроков, то с момента выделения участка потребуется до года на разработку проекта и примерно столько же – на строительство полей и трубопроводов. Техническая возможность откачивать стоки на 30 км имеется. Самое главное, учесть интересы всех сторон – и людей, испытывающих влияние запахов, и людей, работающих на предприятии, и акционеров, желающих получать прибыль, и бюджета, получающего доходы от работы завода.

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