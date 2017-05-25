В Жилнадзор за разъяснениями: отключение газа бездоговорникам – по букве закона или вопрос безопасности?

17:08

Сразу по окончании отопительного сезона начались отключения газа злостным неплательщикам. И если эта причина хоть как-то воспринимается общественностью, то прекращение подачи топлива из-за отсутствия договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования вызывает как минимум недоумение.

Правомерны ли действия газовиков, и на чей стороне закон? Разъяснить ситуацию мы попросили руководителя управления государственного жилищного надзора Белгородской области Михаила Бредихина.

– Вкратце о сложившейся на сегодня ситуации. В ответ на редакционный запрос ОАО «Газпром газораспределение Белгород» предоставил следующие данные: «В 2016 году по причине отсутствия договора на техническое обслуживание, ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерское управление от системы газоснабжения были отключены 123 домовладения. В 2017 году после окончания отопительного сезона газ отключили 21 абоненту, у которых до настоящего времени отсутствует договор на ТО ВДГО».

– Да, это – не нововведение. Но, на понимание, отключают не без предупреждения. Для того, чтобы побудить граждан позаботиться о безопасности и собственном комфорте, им доставляют уведомления о необходимости заключения договора на ТО ВДГО. В случае, если абонент никак не отреагировал на обращение, по закону поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить подачу голубого топлива, опять же предварительно письменно уведомив абонента.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, как и всей распределительной сети, – это не прихоть газовиков. Это закреплено «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года. Процедура обследования и своевременного техобслуживания сетей направлена на обеспечение безопасности каждого жильца. То и дело читаем в новостях о взрывах бытового газа. Подчеркну, по закону сегодня ни одна газоснабжающая организация не имеет права заключать договор на поставку газа, если нет гарантии, что внутридомовое газовое оборудование абонента исправно и с определённой периодичностью обслуживается специалистами. А в определённой степени гарантом как раз является наличие договора на ТО ВДГО и аварийно-диспетчерское управление. Причём замечу – договор этот двусторонний и в нём чётко обозначена мера ответственности каждой стороны.

– Если быть реалистами, без договора на техобслуживание гарантированно могут отказать в поставке газа только новым абонентам. Учитывая, что правила поставки газа утверждены в 2013 году, у нас, в регионе, до этого времени он поставлялся 90 % нынешних потребителей, и так исторически сложилось, что договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования у них не было. По данным газовиков, перед началом прошедшего отопительного сезона (на 1 октября 2016 года) в регионе у 80 тыс. абонентов отсутствовали такие договоры. Есть информация, как сейчас обстоят дела?

– Достоверно могу сказать об организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами. С начала 2016 года и по апрель нынешнего мы провели 170 проверок в отношении таких компаний, и у семи из них договоры на техобслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовали. По состоянию на 1 мая на территории Белгородской области договоры между ОАО «Газпром газораспределение Белгород» и жилищными управляющими организациями заключены в полном объёме.

– В начале этого года были случаи, когда газовики, выполняя договорные обязательства, не могли проверить исправность всей внутридомовой газовой сети из-за невозможности попасть в некоторые квартиры. Проблемная ситуация возникала у жильцов одного из домов в центре Белгорода, которые два дня оставались без газа из-за обнаруженной утечки при опрессовке трубы. Газовики не имели права подать газ до выявления источника утечки и полного устранения неисправности. Как сделать так, чтобы из-за отсутствия одного-двух владельцев квартир в подобных ситуациях не страдали остальные жильцы?

– Сначала, наверное, будет правильным напомнить, а может кому-то и объяснить, где проходит граница между внутридомовым и внутриквартирным газовым оборудованием. А также – почему граждане обязаны обеспечить работникам специальных служб доступ ко всему газовому оборудованию.

Многие ошибочно считают, что инженерные коммуникации внутри квартиры – это их личное имущество. На самом деле всё внутридомовое газовое оборудование подразделяют на объекты общего имущества собственников помещений и внутриквартирного газового оборудования абонента. Если конкретизировать обывательским языком, общим имуществом считаются стояки и ответвления от них до первого вентиля включительно. А уже всё, что идёт дальше, – счётчик, газовая разводка, плита, водонагревающая колонка или отопительный котёл, – является внутриквартирным газовым оборудованием. И что важно, первое отключающее устройство находится не за пределами квартиры, а внутри. Соответственно, даже чтобы обследовать общедомовое газовое оборудование, необходимо попасть в квартиры всех жильцов.

– А если граждане занимают позицию: лично я договор на техобслуживание не заключал, а раз заключала управляющая компания, какие претензии ко мне?

– По закону, только тогда обязанность абонента будет считаться исполненной надлежащим образом, когда наряду с общим договором на ТО ВДГО, который со специализированной организацией заключила компания, управляющая многоквартирным домом, он сам заключит договор на ТО и аварийно-диспетчерское обеспечение в отношении внутриквартирного газового оборудования. И, как показывает практика, в большинстве случаев договор от лица абонента заключает управляющая компания, которую собственники квартир уполномочили сделать это на общем собрании. В данном случае в рамках договора специализированная организация выполняет техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение как в отношении общедомовых газовых сетей, так и газоиспользующего оборудования жильцов – плит, колонок, котлов.

– Вы неоднократно акцентировали внимание на словосочетании «специализированная организация», не конкретизируя, какая.

– Всё верно. По закону, техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования имеет право осуществлять любая специализированная организация, допущенная в установленном порядке к осуществлению данного вида деятельности и – обязательное условие – имеющая аварийно-диспетчерскую службу. Это опять же связано с обеспечением безопасности и оперативного реагирования на какие-то нештатные ситуации.

– Как раз хотелось бы попросить разъяснить ситуацию. Во время планового визита представители газораспределительной организации предоставили для переподписания новую версию договора на техобслуживание. Аргументировали это тем, что документ от 2010 года не отвечает требованиям действующего законодательства.

– Действительно, ОАО «Газпром газораспределение Белгород» разработало новые формы договоров. Они составлены в соответствии с действующими «Правилами пользования газом», которые Правительство РФ утвердило в мае 2013 года. Новый договор подразумевает комплексное выполнение работ по техобслуживанию и ремонту всего газоиспользующего оборудования в доме и квартире и аварийно-диспетчерское обеспечение. Кстати, если вы обратили внимание, новым договором для оперативного реагирования предусмотрены все возможные способы связи сторон. Приём заявок и уведомление по возникающим вопросам можно осуществлять по телефону, в том числе и мобильному, по электронной почте, а также через официальный сайт организации. Договор подписывается сторонами в день проведения работ по техническому обслуживанию, а оплачивается через единый платежный документ (ЕПД) с возможной рассрочкой платежа на три либо шесть месяцев. А с актуальными расценками на их услуги можно ознакомиться в любое время на сайте компании в разделе «Комплексная услуга технического обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования для населения».

– Мы уже писали о том, что в декабре 2016 года в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, в соответствии с которыми граждан, уклоняющихся от заключения договора на ТО ВДГО, будут штрафовать. Уже были такие случаи?

– К сожалению, такие случаи были и они не единичны. С января текущего года инспекторы госжилнадзора составили более 50 протоколов. По закону штраф для граждан, которые не имеют договора на техобслуживание газового оборудования, составляет от одной до двух тысяч рублей. То же самое касается ситуации, когда жильцы не предоставляют специалистам доступ к газовому оборудованию для осмотра и необходимого техобслуживания.

Мы настоятельно рекомендуем белгородцам, которые ещё не имеют договоров на ТО ВДГО, заключить их для своей же безопасности и, конечно, во избежание привлечения к административной ответственности. Если поразмыслить, это и вопрос экономии семейного бюджета. По договору, если в квартире из газового оборудования только плита, за техобслуживание вы заплатите 628 рублей, а если плита и водонагревательная колонка – 1150 рублей. А повторный штраф за отсутствие договора составит уже от двух до пяти тысяч.

– Михаил Иванович, на что ещё хотели бы обязательно обратить внимание белгородцев?

– Мы всесторонне обсудили вопрос необходимости техобслуживания газового оборудования и заключения соответствующих сервисных договоров. Но в связи с участившимися повсеместно несчастными случаями из-за нарушения правил безопасного использования газа хотелось бы предостеречь наше население от действий, которые не только небезопасны, просто не допустимы.

Буквально на днях произошёл несчастный случай в Прохоровке. Мать и дочь умерли, отравившись угарным газом, из-за того, что обогревали помещение газовой плитой, да ещё при закрытых окнах. Это двойное нарушение. Из-за опасности отравления угарным газом запрещено использовать для отопления помещения газовые плиты. По этой же причине нельзя выводить в дымоходы и вентиляционные каналы воздуховоды от принудительных электрических вытяжек. Запрещено вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Без согласования с соответствующими организациями запрещена перепланировка помещения, где установлены газовые приборы. Категорически воспрещается производить самовольную газификацию дома, квартиры, садового домика. То же самое касается перестановки, замены и ремонта газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, монтажа и демонтажа газовых счётчиков. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что нельзя хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях. Это напрямую связано с безопасностью вашей семьи и имущества.