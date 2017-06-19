Каспиан Робертсон: Хороший ландшафтный дизайн придаёт миролюбие нашим городам

14:08

Титулованный ландшафтный дизайнер Каспиан Робертсон из Великобритании приедет в Белгород на форум «Зелёная столица». Он презентует выставочный сад, который создан специально для областного центра.

В преддверии мероприятия информационному агентству «Бел.Ру» удалось расспросить Каспиана Робертсона о проекте и тенденциях дизайна.

– Каким растениям вы отдаёте предпочтение в своих садах, а какие, наоборот, не используете? Почему?

– Говорить о дизайне сада можно бесконечно. Эта тема настолько захватывающе разнообразна, что её можно обсуждать и обсуждать! Мне очень повезло: я родился и вырос в живописном графстве Суррей, Англия, по соседству с домом Гертруды Джекилл (известный британский ландшафтный дизайнер – Приме. ред.), на родине мастеров. В связи с этим у меня с детства была особая тяга к стилю английских классических коттеджей, в которых природная среда обильно разбавляется архитектурными элементами, а буйная масса цветов и смелых ландшафтных решений подобны мазкам кисти.





Когда речь идёт о выборе посадочного материала для моих проектов, я отдаю предпочтение душистой герани, гравилату и прежде всего классическим розам – их запах и большие бутоны манят, особенно когда они используются в правильной обстановке и окружении.

Я живу прямо по дороге к дому детства Гертруды Джекилл и неподалеку от её могилы, где по завещанию растёт её любимое растение – бадан сердцелистный. Я вовсе не собираюсь ставить под сомнение такой большой талант, как талант Гертруды Джекилл, но бадан сердцелистный является одним из моих наименее любимых растений.





– Расскажите про современные тенденции дизайна.

– С недавних пор тенденции дизайна сада меняются очень быстро, и это бросается в глаза. После кубистских и минималистских произведений Роберто Бурле-Маркса, погрузившегося в модернизм, стал популярен натурализм. Пионер направления – Пит Удольф. Центральное место в этом направлении – это высокохудожественные и рассредоточенные массовые насаждения, например, такие как веник остроцветный Karl Foerester – одно из моих любимых растений из-за своей высоты и динамики, которую оно привносит в ландшафт. Динамика достигается за счёт интенсивного использования многолетних растений. Этот приём называется «Новые многолетники».





Интересно отметить, что «Новые многолетники» как общая философия посадки существует уже довольно давно. Действительно, сам Карл Фёрстер был большим сторонником экологического садоводства, он нашёл способы уменьшения потребления воды и удобрений в ландшафтном дизайне благодаря инновационным идеям посадки.

Этот свободный, натуралистичный стиль, безусловно, может показаться потрясающим, но он не подходит для всех типов климата и нуждается в помощи лесных многолетних растений и деревьев, чтобы заинтересовывать круглый год. Я обнаружил, что особенно подходящими для этого вариантами являются такие растения, как скромный дёрен белый и лещина обыкновенная «конторта». Многоствольные и сильно текстурированные растения тут работают лучше всего.





– Расскажите о проекте, который вы создали для Белгорода?

– В открытом ландшафтном форуме «Зелёная столица», который пройдёт в этом году в Белгороде, я и моя команда решили сделать акцент на Год экологии в России. Для меня это важная тема, она близка моему сердцу. «Более зелёная перспектива, экологический сад» – это тема, которую мы будем развивать в своём проекте.

Это будет мягкая посадка с газоном, построенная на контрасте соседства с доминирующими жёсткими линиями и грубыми ландшафтными решениями.

Я считаю, что зелёные пространства играют важную роль в городах: уменьшают загрязнение среды, эрозию почвы – это лишь некоторые из их функций. Однако часто мы недооцениваем значимость психологического эффекта. Даже простые размышления о природе обогащают нашу жизнь, хороший ландшафтный дизайн придаёт индивидуальность и миролюбие нашим городам, напоминает нам о естественной природной среде. Сад для тех из нас, кто проводит большую часть жизни в городе, является напоминанием, что нужно остановиться на мгновение и погрузиться в природу. Сегодня мы захвачены в рутину повседневной жизни и с лёгкостью закрываем глаза на природный мир. Вместо этого мы сосредоточены на материалистических целях. Мы легко забываем о том, что природа все ещё вокруг нас. Мы должны остановиться, чтобы увидеть её.





Справка: Каспиан Робертсон – победитель конкурса дизайнеров Ассоциации профессиональных ландшафтников RHS Hampton Court 2013.

Он дважды становился финалистом конкурса «Молодой дизайнер года» Королевского общества садоводов Великобритании в 2011 и 2013 годах.

Награждён серебряной медалью Королевского общества садоводов за участие в выставке RHS Malvern в 2012 и 2013 годах, золотой медалью Королевского общества садоводов и призом за лучшее шоу во время участия в выставке RHS Malvern Autumn в 2012 году. Также в его копилке – медаль «Серебряная флора» Королевского общества садоводов Великобритании за участие в шоу Hampton Court Palace Flower Show в 2013 году.

В числе его работ – сады для двух королевских вилл в Саудовской Аравии.