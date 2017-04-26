HBBB: Мы любим Харьков, это наш родной город. Но в Белгороде всегда все на подъёме

12:06

В Белгороде состоялся второй сольный концерт украинской группы HeartBeat Brass Band. Корреспондент ИА «Бел.Ру» пообщался с её участниками.

На родине HBBB уже обрели известность: их приглашают на телепроекты, берут интервью для украинских изданий, а недавно коллектив выступил на концерте популярной группы «Время и Стекло». Помимо этого группа часто гастролирует по разным городам Украины, иногда давая концерты прямо на улице.

Репертуар HBBB очень разнообразен. Наряду с авторской музыкой группа записывает каверы на популярные песни.

В составе коллектива девять талантливых музыкантов. Каждый из них неповторим, и для каждого музыка – это страсть.

– Расскажите, с чего всё начиналось, и почему вы объединились?

Алексей Косов: Мы все бывшие студенты Харьковского музыкального училища, абсолютно все. Просто нас посещала мысль, что же делать с дипломами дальше. Духовые инструменты – не самые востребованные, да и работу по профессии найти трудно: преподавателями никто быть не хотел. Тогда мы решили, что нужно пробовать что-то своё. За рубежом направление брасс-музыки давно уже развито, и по сей день всё это гораздо быстрее развивается, нежели у нас. Поэтому вот так собрались и решили создать группу. Но изначально ни меня, ни Лёши (ссылается на другого барабанщика) в составе не было. В 2012 году ребята начали пробовать играть вместе, но вскоре коллектив распался – был совершенно другой состав. Потом через год ещё раз собрались и ещё раз распались. Ну и в 2015 году группа снова собралась, этот год был решающим для нас. Тут же и появилось название HeartBeat Brass Band. Первый раз мы выступили в маленьком клубе в Харькове, это и считаем точкой отсчёта.

– Почему решили назвать группу именно так? Чья это была идея?

Алексей Косов: Идея была Дмитрия Фаустова.

Дмитрий Фаустов: Когда я ехал в автобусе на первый концерт, мне пришло в голову название HeartBeat, что в переводе означает «биение сердца» или «тяжёлый бит». Вот такая игра слов. Ну и все, в общем-то, поддержали это название.

Алексей Косов: Все поддержали, потому что первое название нашего коллектива было Bez O Brass. Пишется очень страшно. А Brass Band – это обязательная приставка каждого коллектива такого формата, как у нас. Brass в переводе с английского «медь», а Band – «команда». Ещё второе название было Brass Team, но тоже никуда не годится, поэтому мы оставили название, придуманное Димой.

– Чьё творчество вам близко?

Алексей Косов: Дим, чьё творчество нам близко? (Смеётся.) Обязательно отметьте новый альбом Вани Дорна.

Дмитрий Фаустов: Безусловно, это TOO MANY ZOOZ.

– Недавно к вам присоединился ещё один музыкант. Планируете ли вы ещё кем-то дополнять состав группы?

Алексей Косов: Нет, пока в планах нет. К нам недавно добавилась гитара, она была нужна, мы её искали, вот нашли. Больше никем дополнять не собираемся.

– Музыка – это ваш основной источник дохода?

Алексей Косов: Нет, мы все айтишники.

– Верите ли вы в приметы, и есть ли какие-то особые обряды, которые выполняете перед концертами?

Алексей Косов: Есть примета: если мы разгружаем машину и у кого-то падает инструмент, значит, на концерте что-то пойдёт не так.

Алексей Ханарин: Пойдёт не так у того, кто уронил. Может, например, инструмент сломаться.

– Что вас вдохновляет на творчество?

Дмитрий Фаустов: Просмотр видео…Прослушивание аудио.

Алексей Ханарин: Занятие музыкой.

Алексей Косов: You Tube, Катя Клэп, Иван Гай.

Дмитрий Фаустов: Кто эти люди? (Смеётся.)

Алексей Косов: В основном просмотр разных видео каких-то ребят. Мы думаем: «Вот, как круто он сыграл, а я сыграю лучше!». Также наша музыка вдохновляет нас.

Дмитрий Фаустов: И в итоге никогда не сыграли лучше. (Смеётся.) Но мы очень стараемся!

– Чем ваша группа отличается от других? В чём, по-вашему, её особенность?

Дмитрий Фаустов: Мы – семья. Мы очень дружим. (В это время Лёша делает вид, что душит Диму.)

Алексей Косов: Первое отличие – это, естественно, наш формат. Такое музыкальное направление не развито в СНГ.

Алексей Ханарин: Самое, наверное, необычное – то, что у нас нет вокала.

– Много ли времени требуется для записи аранжировок популярных песен?

Дмитрий Фаустов: Во-первых, чтобы сделать песню, нужны деньги. Этот факт может задержать процесс… Нужно, чтобы все собрались. В общем, за неделю несложную песню записать можно.

– Многим ли и чем приходится жертвовать, чтоб играть в музыкальной группе?

Дмитрий Фаустов: Ну…временем, деньгами.

– Как проходят ваши репетиции? В какой атмосфере вы работаете?

Дмитрий Фаустов: В дружеской. Обнимаемся постоянно. (Смеётся.)

Алексей Косов: Мы снимаем большую комнату, в которой всегда барабанщик садится в угол, а все остальные отходят от него шагов на десять, чтобы можно было что-то услышать. Вот так и репетируем – отчуждённо друг от друга.

– Узнают ли вас на улицах родного города?

Дмитрий Фаустов: Узнают не всех…Вот, Лёшу узнают.

Алексей Косов: Потому что у меня тоннели.

Алексей Ханарин: Он просто выделяется из всех нас. А без инструментов нас невозможно узнать.

– Какие из ваших произведений вам нравятся больше всего?

Алексей Ханарин: Последние наши миксы очень крутые.

– Какая композиция является вашей визитной карточкой?

Алексей Косов: No twerk и Crazy in love. Собираемся их записать, потому что мы уже точно никуда и никогда от них не денемся и везде нам приходится их играть. А ещё, конечно, кавер на песню «Имя 505» группы «Время и Стекло».

– Кстати, вы недавно выступили на их концерте. Расскажите, как вас заметили и какие у вас впечатления после выступления на одной сцене с такой знаменитой группой?

Алексей Косов: Когда-то они выпустили песню «404». И мы решили: «Так, пока идёт волна на эту песню, пока они не выпустили клип, давайте быстро снимем видео и сыграем её». Мы всё хотели сделать быстро, но у нас всё затягивалось постоянно. И в итоге песню мы выпустили месяца через полтора, когда все о ней уже забыли… В 2 часа ночи, как сейчас помню, я писал в Facebook, ВКонтакте, Direct Наде Дорофеевой, Алексею Завгороднему (двое последних – солисты группы «Время и Стекло» – Прим. ред.) и их помощникам. Я отправил по три сообщения из каждой соцсети с огромным текстом, где говорилось о том, что мы записали видео на их песню. Сейчас мы, конечно, смеёмся над этим видео, но тогда оно почему-то казалось нам очень крутым… И, как ни странно, утром я проснулся и увидел, что HeartBeat Brass Band были отмечены в соцсетях. Я поверить себе не мог! Наше видео разместила группа «Время и Стекло» у себя на странице, так ещё и Надя Дорофеева, и Лёша на личных страницах опубликовали наш кавер. Вот так они узнали о нас. После этого мы им писали с просьбой выступить у них на разогреве. Но их концертный директор поставил условие, что мы должны сыграть для Нади и Лёши, и если им понравится, тогда выступаем с ними. Готовились очень усердно. Отрепетировали специально концертный номер, который называем «Визиткой». На удивление, как только они нас увидели, сказали, что мы крутые ребята. Но по техническим обстоятельствам нам не удалось выступить вместе. Поэтому мы сыграли в середине концерта. А потом «Время и Стекло» продублировали её сами.

– Вы часто выступаете в Белгороде. Как вам наш город и наша публика?

Алексей Косов: Отличный город. Белгород. Это тот город, в котором концерты можно начинать без разогрева. Здесь всегда все на подъёме. Конечно, мы любим Харьков, это наш родной город. Но там можно групп 10 выпустить на разогрев, и всё равно публика растанцуется, когда мы уже будем выходить на бис раз третий, только тогда они начинают с ума сходить. Этим Белгород отличается.

– Какие у вас ближайшие планы на будущее?

Алексей Косов: Мы разобрались с нашей домашней студией звукозаписи, разобрались с программой, и уже есть плоды первых наших записей. Сейчас всё, чего мы хотим – это выпустить много синглов, снять разных клипов различного формата. И после этого весь материал собрать в альбом. Пока планируем как можно больше выпускать синглов.

– Что для вас музыка?

Алексей Косов: Для каждого она уже стала неотъемлемой частью жизни. Мы неоднократно с ребятами говорили о том, что будем делать, если с группой дело не пойдёт. Понятно, это будет работа в музыкальных школах, частные уроки, в кабаках играть, стараться на жизнь зарабатывать. Но уже потрачено столько сил, времени, желания, есть уже мечты, все настолько в это погрузились, что музыка стала частью жизни. Любую песню мы не можем просто послушать, мы начинаем её анализировать, так же любой клип, любое видео, даже афиши – во всём разбираемся подетально, потому что оно уже всё в крови, и мы от этого никуда не денемся.

– Расскажите об участии на «Суперинтуиции».

Алексей Косов: Началось всё с того, что мы просто ехали на фотосессию в пустом вагоне метро, было три-четыре пассажира на весь вагон, и мы всегда хотели это сделать – сыграть в вагоне метро. Естественно, записали всё на камеру. И это видео разлетелось везде. Мы попали на ICTV, на Интер (украинские телеканалы – Прим. ред.) и на разные топовые украинские телеканалы. Везде в ленту новостей попало наше видео. Я считаю, это точка отсчёта, когда телевидение вообще о нас узнало. И тогда нам позвонил «Новый канал» и сказал, что идёт набор на программу и нас им порекомендовали. Мы съездили и отснялись.

– Собираетесь ли вы давать концерты в других российских городах?

Алексей Косов: Да, очень хотим, но… В Украине, конечно же, хорошей рекламой для нас послужили уличные концерты, они заложили фундамент, и нам есть с кем работать по рекламе на сарафанном радио. А в России с этим немного проблематично…Решался вопрос с концертом в Туле, в Орле, пишут люди из Москвы и Питера, но они просто не понимают, что из их города нашу группу знают человек 10. Мы никак не приедем к ним с концертом, потому что людей будет очень мало. Поэтому мы стараемся работать пока на Украину, ну и на Белгород, он близко, часто бываем здесь.

– Расскажите про исполнителя, который приехал с вами.

Алексей Косов: Ваня Брикулець – это наш друг, с которым мы тоже учились в музыкальном училище. Но с ним никто никогда не общался, он был на несколько курсов младше, учился на другом отделении. Если мы все – духовики, то он народник. А существует такая легенда, что духовики и народники никогда не дружат в любом музыкальном вузе. В то время мы снимали студию с другими ребятами, а Ваню выселили из общежития, и его поселили к нам, в студию. То есть мы там репетировали, а он жил. Так мы с ним познакомились. Как оказалось, он пишет неплохие авторские песни. Потом решили поддерживать его, всегда, где возможно, ставим на разогрев.