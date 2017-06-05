Галина Скиба: Я считаю, где родился, там и пригодился

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Российская хоккеистка, нападающая дмитровского «Торнадо» и женской национальной сборной Галина Скиба после насыщенного сезона 2016/17 приехала в Белгород для полноценного отдыха в кругу семьи.

26 мая текущего года в музее славы отечественного хоккея прошла торжественная церемония награждения ЖХК «Торнадо». Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский вручили команде золотые медали чемпионата России по хоккею среди женских команд сезона 2016-2017 годов. Титул чемпиона России клуб завоевал уже в восьмой раз (впервые в 2006 году: именно тогда в клуб пришла Галина Скиба).

Корреспондент ИА «Бел.Ру» встретилась с именитой российской хоккеисткой.

– Вы уже 11 лет играете в «Торнадо» – были мысли сменить клуб? Или вообще поменять страну и поиграть в Канаде или США, где хоккею уделяют больше внимания?

– Вы правильно подметили, я уже 11 лет играю в Дмитрове, там у меня семья, поэтому, конечно, не хотелось бы каких-то кардинальных смен. К сожалению, в России мало женских команд, тем не менее меня всё устраивает в «Торнадо». Если говорить об игре в зарубежном клубе – здесь сомнений нет: я считаю, где родился – там и пригодился. Мне нравится жить в России. Если бы предложение поступило, когда мне было 20 лет, я бы подумала ещё. Сейчас я не хочу никуда ехать.

– Мешает ли профессиональная карьера личной жизни? Вопрос стандартный, но ответы у всех разные. О вашей личной жизни практически ничего нет в интернете.

– Спортивная карьера явно не мешает, а скорее помогает. Ты общаешься в кругу людей, у которых похожие с тобой интересы. Своего мужа я встретила на матче. Он тоже хоккеист, но только любитель. Я не вижу смысла выставлять личную жизнь напоказ – в тех же социальных сетях. Я знаю, что у меня всё хорошо, и этого достаточно. К чему это афишировать?

– Вы задумывались о дальнейшей карьере в качестве тренера? Или чем бы вы занялись после завершения спортивной карьеры?

– Честно, я пока не думала о тренерской карьере. Пока ты играешь, мало об этом думаешь, хотя надо. Тренерская работа – очень сложная. Я, может, и хотела бы в перспективе открыть своё личное дело, чтобы оно было связано со спортом – тренажёрный зал, например. Но это очень затратно.

– Если в этом году вас позовут играть за национальную сборную, примете приглашение? Готовитесь ли вы к следующей зимней Олимпиаде, или участие пока под вопросом?

– Я всегда очень рада, когда приглашают поиграть за нашу сборную. Для любого спортсмена это самое главное достижение – защищать цвета флага своей страны. Что касается Олимпиады, я уже потихоньку готовлюсь. Жизнь покажет, я никогда ничего не загадываю.

– Как вы оцениваете выступление нашей мужской сборной на чемпионате мира? Что пошло не так?

– Почему не так? Я считаю, что любая медаль, какого бы достоинства она ни была, – это очень хорошо. Если бы они заняли четвёртое место, то, конечно, было бы намного обиднее. Но они молодцы, старались.