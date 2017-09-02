«Дискотека Авария»: По настроению мы такие же хулиганы, как и были

12:45

1 сентября на площади перед учебно-спортивным комплексом НИУ «БелГУ» Светланы Хоркиной праздновали День знаний. В этом году для студентов пела группа «Дискотека Авария».





Группа начала свою творческую деятельность с 90-х годов. Пожалуй, это одна из самых долго живущих групп в отечественном шоу-бизнесе. Перед концертом солисты побеседовали с белгородскими журналистами и рассказала им о своей музыке в плеере, творчестве, студенческих годах, страхе перед публикой и сегодняшнем поколении.

– Чем вы сегодня порадуете белгородских студентов? Можно ли ожидать от вас чего-то нового?

Алексей Серов: Помимо выступления, у нас будет лекция по MBA (улыбается).

Алексей Рыжов: Прежде хочу сказать, что сегодня в нашем концерте примут участие белгородские ребята, которые снимались в нашем клипе «Нано-техно» в 2011 году. Сегодня танцоры из группы «Мариданс» будут вместе с нами танцевать одну песню.



– Как вам Белгород? Были ли вы здесь?



Алексей Рыжов: Мы выступали на открытии спорткомплекса Светланы Хоркиной десять лет назад. Он тогда почище был. Может, просто сейчас дождь пошёл (смеется).

– Какие у вас дальнейшие планы? Какие песни, клипы и проекты нам ждать?

Анна Хохлова: Начнём с того, что 21 сентября у нас будет большой концерт в Москве. Приезжайте, пожалуйста, мы будем рады вас видеть.

Алексей Серов: К этому мероприятию мы готовимся сейчас плодотворно.

– Что у вас играет в плеере?

Алексей Серов: У меня современная музыка. Но вот когда перестройка началась, мы больше слушали «Дипи Шмот», Er-Action Boy... Вот мы на этом выросли.

– Как вы считаете, должны ли быть рамки в творчестве или оно должно быть открытым?

Алексей Серов: Я думаю, у любого художника свой внутренний ценз, моменты воспитания.

Анна Хохлова: В рамках мы все учимся в школах, в музыкальных школах, в кружках, где нам говорят, как надо делать. А те, кто выходят за рамки, они создают творчество.

– Многие люди волнуются перед выступлениями. Волнуетесь ли вы? Если да, то как справляетесь с этим?

Анна Хохлова: Мне с детства сложнее выступать перед небольшой аудиторией. Если народа ещё меньше, то я вообще могу забраться под стол, чтобы меня не было видно. А вот когда много людей, то для меня это без проблем. Камеры? Тем более. Почему-то чем меньше аудитория, тем сложнее для меня.

Алексей Серов: Она у нас такая. Стеснительная.

Алексей Рыжков: Мне уже всё равно. По-моему, мне с детства было всё равно.

– Как сохранить группу? Ведь она у вас существует уже столько лет.

Анна Хохлова: Наверное, потому что мы не знаем секрет (смеется).

Алексей Серов: Пока есть желание быть вместе, группа существует, когда уже люди иссякли в отношениях, тогда, наверное, да. У нас нет такого, чтобы мы набрали людей, как бы сказать, из других коллективов, с улицы. Что касается начала истории, я думаю, судьба нас встретила.

– Анна, насколько сложно быть в мужском коллективе?

Анна Хохлова: На самом деле не так сложно, как кажется, когда ты одна представительница женского пола. Мне, наверное, повезло в этом плане, потому что вокруг меня настоящие мужчины, джентльмены. Мы прислушиваемся друг к другу, ведь мы коллектив, иначе не бывает.

– Расскажите о вашей студенческой жизни.

Алексей Рыжов: Я женился.

Алексей Серов: Вот я не женился.

Анна Хохлова: Кто-нибудь из вас жил в общежитии? Я жила там почти восемь лет, причём в двух разных и везде есть, что вспомнить.

Алексей Рыжков: Я приходил в общежитие пожить. Мне там нравилось.

Алексей Серов: Я заходил в общагу. Было весело. На самом деле много, что можно вспомнить. Кстати, я нахожусь на доске почёта у себя в университете.

Анна Хохлова: Я тоже. Красный диплом экстерном.

Алексей Серов: Учился в Ивановском государственном университете, факультет правоведения. У меня пять лет практики.

Анна Хохлова: Так что аккуратнее с вопросами (смеются).

– Как вы думаете, изменилась ли молодёжь?

Алексей Рыжов: Молодёжь никак не изменилась. Меняется время, обстоятельства, способы общения.

Алексей Серов: Объём информации. Например, мы с Алёшей родились в Советском Союзе, не было так много информации. Сейчас же молодёжь получает её больше, чем мы тогда. Меняется мир, соответственно, меняется человек. И восприятие молодёжи немножко другое.

– Ваши дети являются поклонниками вашего творчества?

Алексей Серов: Вы знаете, в какой-то степени да. Они уважают творчество родителей. Но вот мой средний сын завтра пойдёт на концерт группы «Хлеб». Мы записывали с ними совместный трек, и он познакомился с парнями там. Я подслушал их разговор. Он говорил: «Я ваш фанат» (смеется).



– Так много разных стилей и исполнителей. Сложно ли сохранить себя на протяжении такого длительного времени?

Алексей Рожов: Да, сложно.

Алексей Серов: Сложно, мы с 90-х работаем. Понимаете, новое поколение, у них новые кумиры. Мы должны быть встроены вот в это. Мы всё равно для многих молодых девчонок и парней по большому счёту старые пердуны. Мы не «Хлеб», да (улыбается). Но вот по настроению мы такие же хулиганы, как и были. Лично я как был лет 20 назад хулиганом, таким же и остался. Мне вот 42 года, но по ощущениям я такой же. Всё зависит от тебя, как ты себя воспринимаешь.

– Где вы находите вдохновение для вашего творчества?

Алексей Серов: Только не говори им.

Анна Хохлова: А то все будут искать тебя.

Алексей Серов: Сопьются (смеются).

Алексей Серов: Ну вообще это всегда какие-то события. Все события, которые происходят в жизни.

Алексей Рыжов: Жизнь приносит вдохновение.



– Что бы вы хотели пожелать студентам?

Анна Хохлова: Не бойтесь проявлять своё творчество.

Алексей Серов: У меня одно пожелание – нужно представить себя губкой и впитывать всю информацию. Сейчас время такое – надо впитывать, смотреть и искать себя. Чтобы потом через десять лет не сказать, что пошёл куда-то не туда.

Алексей Серов: Главное верить в себя и не бояться. Всегда переживания есть, но ничего страшного в этом нет.