«Аэрофлот» пришёл в Белгород

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1 июня компания «Аэрофлот» начинает осуществлять рейсы в Белгород.

О том, что как сэкономить на перелётах, когда покупать билеты на самолёт и что такое трансферные перевозки, читайте в интервью с генеральным директором белгородского агентства по продаже авиабилетов ООО «АВИБА.РУ» Виталием Грибенником.

– Виталий Борисович, наверное, работе с Аэрофлотом предшествовали какие-то подготовительные мероприятия?

– Да, и они уже практически завершены. Сотрудничество с каждой отдельной авиакомпанией имеет свои особенности. Дело в том, что каждая авиакомпания вправе хранить свой ресурс мест для продажи пассажирам билетов в любой электронной глобальной распределительной системе (GDS) – от отечественной «Сирены» до международных – «Габриэль», «Амадеус», «Галилео» или «Сэйбр». Аэрофлот хранит свои данные в GDS Sabre. В настоящее время наши сотрудники завершают обучение работе в системе «Сэйбр». Обучение проводит заместитель директора центра обучения при московской компании «Vip-сервис» Марина Решетникова.

– Судя по откликам в соцсетях, среди белгородцев имеются желающие реализовать накопленные при перелётах мили в премиальные билеты, в том числе – оформить бесплатную воздушную перевозку через интернет, но у них возникают некоторые трудности.

– Сразу скажу, что я не несу ответственности за интернет-ресурс Аэрофлота или работу его операторов. Но могу успокоить жителей Белгорода и Белгородской области – к моменту начала выполнения полётной программы Аэрофлота из Белгорода, 1 июня, открывается представительство ПАО «Аэрофлот» на территории белгородского аэропорта. Одновременно начинает действовать договор, заключенный между ПАО «Аэрофлот» и ООО «АВИБА.РУ», позволяющий кассирам работать в сеансе авиакомпании, и пассажиры смогут осуществить своё право на выписку премиальных билетов по набранным милям в любой кассе аэропорта.

Сеть «АВИБА.РУ» динамично развивается, и совсем скоро эта услуга будет доступна не только белгородцам, но и жителям Старого Оскола, Губкина, Шебекино и Корочи.

Кстати, накопив мили, можно не только выписать бесплатный авиабилет, но и повысить класс обслуживания в самолёте, взять в аренду автомобиль, воспользоваться гостиничными и прочими услугами компаний, которые являются партнёрами перевозчика.

Итак, первый совет тем, кто хочет сэкономить: летайте самолётами одного перевозчика и заведите бонусную карту – электронный номер, на котором будут накапливаться мили, начисляемые за каждый перелёт.

– Кстати, о классе обслуживания. Помогают ли экономить на перелётах брендированные тарифы авиакомпаний?

– При определённых условиях. Дело в том, что у каждой авиакомпании стоимость, нормы багажа и условия обмена и возврата для каждого из брендированных тарифов разнятся.

Советую изучить их, а также соизмерить предложения того или иного перевозчика со своими обстоятельствами. То есть нужно хорошо подумать, сколько вы будете брать с собой багажа, не отменится ли поездка, так как в каждом тарифе есть определённые ограничения. Несмотря на разные названия брендированных тарифов, применяемых авиакомпаниями, их можно объединить в три основные группы:

низкий ценовой сегмент – тарифы, как правило, безбагажные или с нормой багажа не более 10 кг, обмен и возврат билетов по этим тарифам не предусмотрен правилами авиакомпании;

средний ценовой сегмент – норма багажа – одно место от 20 до 23 кг, обмен и возврат разрешены со штрафами, которые могут исчисляться как в фиксированной сумме, так и в процентах от стоимости билета;

высокий ценовой сегмент – норма багажа увеличена до двух мест от 20 до 23 кг каждое, возврат и обмен осуществляются с минимальными штрафами или без штрафов вовсе.

Я бы посоветовал пассажирам для экономии средств заранее планировать свои поездки. В нашей стране, чем ближе к дате вылета самолёта, тем билеты дороже. За границей – наоборот. Обе эти ценовые политики имеют свои плюсы и минусы. Просто нужно их учитывать, готовясь к перелётам.

Так что совет второй: приобретая брендированный тариф, соотнесите его условия со своими обстоятельствами, чтобы принять выверенное решение, которое позволит вам сэкономить, и приобретайте билеты заранее.

– Виталий Борисович, а что скажете о так называемых сквозных тарифах?

– Правильно их называть трансферными. И они реально позволяют пассажиру экономить время и деньги при перелётах с пересадками. Суть трансферной перевозки состоит в том, что несколько рейсов осуществляет одна авиакомпания. К примеру, вы приобретаете билет Белгород – Магадан и следуете из Белгорода в Магадан с короткой промежуточной пересадкой в Москве. Если вы путешествуете по трансферному тарифу, то в пункте стыковки рейсов вам не требуется получать багаж и повторно проходить все предполётные формальности. Если рейс из Белгорода в Москву опоздал, и вы не успели на самолёт этой же компании, летящий в Магадан, вас отправят туда ближайшим рейсом. Если время ожидания длительное, то пассажиру предоставят бесплатное питание, а также бесплатно разместят на время ожидания полёта в гостинице. Либо, по вашему желанию, вернут стоимость перелёта по неиспользованному участку маршрута, поскольку в этом случае авиакомпания несёт ответственность за второй сегмент перелёта. В случае, когда вы летите из Москвы в Магадан рейсом другой авиакомпании, а ваш самолёт из Белгорода в Москву опоздал ко времени стыковки, бремя ответственности с вами разделить некому, поскольку перевозчики не отвечают по обязательствам друг друга.

Приход Аэрофлота с его развитой маршрутной сетью в Белгород позволит белгородцам расширить географию полётов, особенно – в зарубежных направлениях.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что по сравнению с воздушными судами других российских компаний средний возраст самолётов Аэрофлота значительно меньше. А это гарантирует комфорт и безопасность.

– Виталий Борисович, раз уж мы заговорили о комфорте для пассажиров, было бы логичным сказать несколько слов о дистанционном сервисе по продаже авиабилетов – «АВИБА.РУ». В чём его преимущество по сравнению с другими сайтами?

– Инженерами «АВИБА.РУ» в 2013 году введена в действие собственная интеллектуальная система стыковки рейсов, позволяющая найти наименее затратные по стоимости перелёты.

Кроме того, большинство дистанционных ресурсов, расположенных в интернет-пространстве, – это сайты иностранных либо московских агентств. В связи с их большими оборотами и недостаточным количеством операторов многие пассажиры сталкиваются с проблемами при обмене или возврате авиабилетов. Зачастую для того, чтобы произвести возврат или обмен билета, агентства требуют личное присутствие пассажира в оффлайн-офисе агентства.

Если офис находится в Москве, или тем более за границей, то белгородцам это неудобно. Сайт «АВИБА.РУ» – белгородский, офис компании находится в международном аэропорту «Белгород», и любая касса агентства сможет произвести вам возврат на месте.

Также для большего удобства пассажиров организована круглосуточная служба поддержки. Наберите телефон бесплатной горячей линии 8-800-707-76-77, оператор идентифицирует вас с помощью простых вопросов, кассир сделает расчёты, и деньги за неиспользованный билет поступят на вашу пластиковую карту. Максимальный срок возврата – три дня. Но обычно всё происходит в течение одного дня.