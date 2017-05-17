Заявку о рассмотрении докторской диссертации министра культуры России получили в Белгородском госуниверситете

17:47

Вопрос о степени научности работы Владимира Мединского был поднят интернет-сообществом «Диссернет».

Попытки проанализировать докторскую диссертацию главы министерства были предприняты уже дважды. В Уральском федеральном университете пропустили сроки рассмотрения, документы были отозваны. В Московском госуниверситете заявили, что ввиду отсутствия обвинения в плагиате нет и причины лишения автора работы звания доктора наук.

Решение направить документы в Белгородский университет было принято на президиуме Высшей аттестационной комиссии. Предложение выдвинули члены экспертного совета по истории. Пакет документов получен диссертационным советом по истории БелГУ.

Диссертация Владимира Мединского посвящена проблемам объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков, напоминает «Интерфакс».