В «Нежеголи» Белгородского госуниверситета стартовал «Пегас – 2017»

16:12

Начала свою работу VI Международная молодёжная школа проектного управления на базе природного комплекса «Нежеголь» НИУ «БелГУ» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

«Пегас-2017» объединил более 130 студентов, преподавателей и экспертов из России, Донецкой народной республики, стран СНГ, Нидерландов и Финляндии.

С открытием участников поздравили директор Института управления НИУ «БелГУ» Виктор Захаров, проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, представители партнёрских вузов, иностранные гости, организаторы, тренеры и тьюторы проектной школы.

Светлана Острикова отметила, что «Пегас» выполняет важнейшую задачу по укреплению дружбы между народами.

Неслучайно здесь собрались представители вузов не только Белгородчины, России, но и студенты зарубежных стран. Каждый ваш проект – это кирпичик в фундамент мира, дружбы и прогресса. Светлана Острикова проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

К поздравлениям присоединились и творческие коллективы Белгородского университета, среди которых – «Mариданс» и группа «31 регион».

Как сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ», первый день начался с насыщенной образовательной программы. В рамках тренинга «Деловая игра» представители крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента «HeadHunter» Валерия Иванова и Анна Твилдиани рассказали участникам, как грамотно составить резюме и найти работу. Участие в «Пегасе» они отметили как дополнительный плюс в копилку достижений студентов.

Для меня очень полезными показались советы по правильному оформлению в резюме своих отрицательных и положительных сторон. Теперь мне будет проще заявить о себе на рынке труда. И работу найти легче. Наталья Рощупкина студентка института управления НИУ «БелГУ»

Благодаря квесту «Командообразование», организованному тьюторами «Пегаса», участники школы лучше узнали друг друга и познакомились с образовательными площадками. Они разделились на шесть команд, у каждой из них было своё название, девиз и футболки определённого цвета. Так, команда в оранжевых футболках «Фанта» выбрала яркий девиз «Вливайся!». А победители квеста – команда «Белый лист» в ярко-синих футболках – слоган «Реализуй свой проект – начни с белого листа».

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»