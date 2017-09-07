В 25 школах Белгорода по методике Базарного мальчики и девочки учатся отдельно
Обучение в движении помогает избежать сколиоза и близорукости.
Учащиеся чередуют занятия за привычными партами и за высокими конторками, стоя на массажных ковриках, и выполняют специальную гимнастику.
Потолки расписаны специальными изображениями, глядя на которые дети укрепляют зрение. Мальчиков и девочек обучают отдельно, чтобы сократить разницу в темпах развития.
Автор методики — педагог-новатор и доктор медицинских наук Владимир Базарный — посетил две школы Белгорода − № 49 и 50.
Всего по системе Базарного в областном центре обучаются 3,5 тысячи белгородских школьников, в основном в начальных классах, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.