В 25 школах Белгорода по методике Базарного мальчики и девочки учатся отдельно

17:10

Обучение в движении помогает избежать сколиоза и близорукости.

Учащиеся чередуют занятия за привычными партами и за высокими конторками, стоя на массажных ковриках, и выполняют специальную гимнастику.

Потолки расписаны специальными изображениями, глядя на которые дети укрепляют зрение. Мальчиков и девочек обучают отдельно, чтобы сократить разницу в темпах развития.

Автор методики — педагог-новатор и доктор медицинских наук Владимир Базарный — посетил две школы Белгорода − № 49 и 50.

Всего по системе Базарного в областном центре обучаются 3,5 тысячи белгородских школьников, в основном в начальных классах, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.