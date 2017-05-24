Технологические тренды обсудили в Белгороде делегаты вузов стран ШОС

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24 мая в НИУ «БелГУ» начал работу форум, на который съехались представители университетов восьми стран Шанхайской организации сотрудничества . http://

Помимо студентов из России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Белгород приехали активисты со всей Белгородской области.

30 делегаций на протяжении двух дней будут участвовать в семинарах и круглых столах для обсуждения проблем в сферах образования и культуры.

В рамках круглого стола II Молодёжного форума университетов обсуждались различные темы в области инноваций, одна из них – технологические тренды. Представил её директор по развитию Национальной предпринимательской сети НКО «Рыбаков фонд» Дмитрий Боровиков.

Куда же катится мир? Ответив на этот вопрос, можно узнать, чем необходимо заниматься и какие отрасли развивать. Например «облако» – удобное изобретение, человек имеет доступ ко всему, что он сохранил там, в любое время, в любом месте. Конечно, если есть интернет. Дмитрий Боровиков

К «облаку» Боровиков добавил ещё автоматизацию производства и умственного труда, оцифровку, робототехнику, беспилотные автомобили, 3D-принтер, генную инженерию, возобновляемые источники энергии. Но, несмотря на это, спикер призвал студентов развивать мышление и творчество – то, на что никогда не будет способна машина.

После рассказа заведующего НИЛ технологических систем Сергея Сергеева об инновационной деятельности Инжинирингового центра Белгородского госуниверситета у гостей возникли вопросы и просьбы рассказать подробней, как работает Центр.

К русскоговорящим спикерам примкнули и зарубежные студенты. Их доклады были посвящены деятельности их стран и университетов в научной, производственной и образовательной сферах.

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