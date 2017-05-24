Образование и наука:

Технологические тренды обсудили в Белгороде делегаты вузов стран ШОС

21:51
24 Мая 2017
85
0

24 мая в НИУ «БелГУ» начал работу форум, на который съехались представители университетов восьми стран Шанхайской организации сотрудничестваhttp://

Помимо студентов из России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Белгород приехали активисты со всей Белгородской области.

30 делегаций на протяжении двух дней будут участвовать в семинарах и круглых столах для  обсуждения проблем в сферах образования и культуры.

В рамках круглого стола II Молодёжного форума университетов обсуждались различные темы в области инноваций, одна из них – технологические тренды. Представил её директор по развитию Национальной предпринимательской сети НКО «Рыбаков фонд» Дмитрий Боровиков.

Куда же катится мир? Ответив на этот вопрос, можно узнать, чем необходимо заниматься и какие отрасли развивать. Например «облако» – удобное изобретение, человек имеет доступ ко всему, что он сохранил там, в любое время, в любом месте. Конечно, если есть интернет.

Дмитрий Боровиков

К «облаку» Боровиков добавил ещё автоматизацию производства и умственного труда, оцифровку, робототехнику, беспилотные автомобили, 3D-принтер, генную инженерию, возобновляемые источники энергии. Но, несмотря на это, спикер призвал студентов развивать мышление и творчество – то, на что никогда не будет способна машина.

После рассказа заведующего НИЛ технологических систем Сергея Сергеева об инновационной деятельности Инжинирингового центра Белгородского госуниверситета у гостей возникли вопросы и просьбы рассказать подробней, как работает Центр.

К русскоговорящим спикерам примкнули и зарубежные студенты. Их доклады были посвящены деятельности их стран и университетов в научной, производственной и образовательной сферах.

Фото автора


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

19833
Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей
8199
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
7579
Заморозки возвращаются в Белгородскую область
7201
Гаишники проверят водителей в Белгороде
6421
«Аэрофлот» пришёл в Белгород
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика