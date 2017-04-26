Студентка из Белгорода стала победителем международной школы-конференции «Биология – наука XXI века»

10:24

Около 300 будущих светил науки из 50 городов России и зарубежья защищали свои доклады по десяти секциям.

Научный доклад магистра НИУ «БелГУ» Валерии Адамовой «Анализ генетической структуры инвазивной популяции Harmozica ravergiensis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) на территории города Белгорода» победил в секции «Экология». По этому же направлению жюри отметило ещё трёх молодых учёных из Москвы, Владивостока и Петрозаводска.

Кроме того, биологи выступали в таких направлениях, как биохимия, молекулярная биология, биофизика и биоинформатика, биомедицина и биофармацевтика, микробиология и вирусология, почвоведение и агроэкология, биотехнология и приборостроение, физиология животных и фундаментальная биомедицина, физиология растений и фотобиология.

Программный оргкомитет возглавил Анатолий Мирошников, академик РАН, председатель президиума ПНЦ РАН, декан биотехнологического факультета МГУ. Каждая секция оценивалась коллегиально ведущими российскими учёными Пущинского научного центра, куратор секции «Экология» Анна Квиткина, нс, ИФХиБПП РАН.

В рамках международной школы также были проведены ряд конференций с участием ведущих российских и мировых учёных, докторов наук и академиков РАН, сообщает пресс-служба ЦДКИ.