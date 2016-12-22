Образование и наука:

Старшеклассник из Белгорода – в числе финалистов конкурса «ЕГЭ по аквариумистике»

10:14
22 Декабря 2016
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Всероссийский конкурс проходил в третий раз. В нём участвовали 1500 школьников со всей России.

В программу этого ЕГЭ вошли тестовые задания и сочинение. В результате 13 подростков–высокобалльников приехали на финал конкурса в Москву, чтобы показать свои практические навыки в аквадизайне. Им необходимо было оформить 60-литровый аквариум.

Победителем третьего ежегодного конкурса «Единый государственный экзамен по аквариумистике» стала 10-летняя Татьяна Шаталина из Воронежа. 16-летний житель Белгорода Родион Томов стал седьмым, сообщили организаторы конкурса.

Фото организаторов конкурса

 

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