Старшеклассник из Белгорода – в числе финалистов конкурса «ЕГЭ по аквариумистике»
Всероссийский конкурс проходил в третий раз. В нём участвовали 1500 школьников со всей России.
В программу этого ЕГЭ вошли тестовые задания и сочинение. В результате 13 подростков–высокобалльников приехали на финал конкурса в Москву, чтобы показать свои практические навыки в аквадизайне. Им необходимо было оформить 60-литровый аквариум.
Победителем третьего ежегодного конкурса «Единый государственный экзамен по аквариумистике» стала 10-летняя Татьяна Шаталина из Воронежа. 16-летний житель Белгорода Родион Томов стал седьмым, сообщили организаторы конкурса.
Фото организаторов конкурса