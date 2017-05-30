Систему мотивации наставничества планируют внедрить на предприятиях Белгородской области уже осенью

18:11

Проблемы подготовки кадров и пробелы дуальной системы обучения в Белгородской области обсудили 30 мая во время заседания советов работодателей региона.

Дуальное обучение заключается в том, что теоретическую часть подготовки студент проходит на базе образовательной организации, а практическую – на рабочем месте. В Белгородской области её постепенно внедряют с 2010 года. Сегодня этой системой образования охвачены все колледжи и техникумы региона: по 32 рабочим профессиям и 79 специальностям. Белгородские ссузы имеют «якорные» предприятия, которые предоставляют возможность применять полученные навыки на практике в условиях реального производства. Более того, хорошо зарекомендовавшим себя выпускникам может быть предложено трудоустройство на предприятии.

В 2016 году объём материальных средств, вложенных работодателями в систему профессионального образования области, составил 26 млн рублей.

Увеличено количество программ профессионального образования и, соответственно, количество обучающихся: в 2015\16 годах их число составило 12 801 человек, что на 13,3 % больше, чем в 2014\15.

Работодатели могут принимать участие в обучении по нескольким направлениям: формировать учебный план с внесением новых модулей, участвовать в промежуточной или государственной аттестациях в качестве членов комиссии, а также независимо оценивать студентов.

На сегодняшний день дуальное обучение проводится по 22 направления: от каменщика до кассира. По словам Екатерины Юдиной, руководителя учебно-методического центра развития и обучения Института региональной и кадровой политики, в ближайшем будущем количество направлений будет увеличено.

Однако, как и в любой системе, в дуальном обучении есть недочёты. Среди основных проблем: нехватка рабочих мест, несоответствие навыков студентов, отсутствие оснащения на предприятиях в соответствии с требованиями программы, нет стимулирования наставничества работников, сложности при направлении на дуальное обучение студентов, обучающихся по программам ПССЗ.

Компании-партнёры принимают на дуальное обучение, а дальше молодые люди занимаются чем угодно на предприятии. Мести тоже хорошо, но мы, конечно, понимаем, что если они будут мести, это значит, что они ничему не научатся. Какой смысл? Они могли бы мести и в техникуме. Если вы с нами пошли, давайте каждый будет исполнять свои обязанности. Если студенты не дорабатывают по профессии, вы можете сообщить об этом. Но всё остальное – это ваше желание. Ольга Павлова

заместитель губернатора Белгородской области

Решать эти вопросы планируют в течение ближайших двух лет. Так, например, вопрос с поощрением наставничества, возможно, будет решён уже осенью текущего года: было предложено ввести систему мотивации.