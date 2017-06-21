Система предоставления скидок на обучение в Белгородском госуниверситете стала более щадящей

14:53

Об этом сегодня, 21 июня, рассказал ректор вуза Олег Полухин.

Он пояснил, что изначально при определении стоимости обучения российские университеты ориентируются на нормативы, которые установлены Министерством образования и науки. Если принимается решение об установлении стоимости обучения ниже нормативов, «выпадающие доходы» компенсируются вузами на условиях софинансирования, из своих ресурсов.

Для национальных исследовательских университетов нормативная стоимость при этом выше, чем для остальных. Это мотивируется более высоким качеством образования и, таким образом, более высокими на него затратами.

Чтобы повысить конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг, привлечь абитуриентов, в БелГУ применяют систему так называемых «скидок» на оплату обучения. В 2017 году система сохранилась, однако претерпела и радикальные изменения, которые сильно упрощают жизнь претендентам на получения преференций.

Раньше студент имел право на скидку в том случае, если он учится на хорошо и отлично. При появлении тройки он лишался права на получение скидки до конца обучения. В таком случае уже не имело значения, насколько хорошо он учится. Такая система использовалась в течение трёх лет.

С 2017 года скидка будет сохраняться при условии отсутствия задолженности после сдачи сессии. Даже если некоторые предметы сданы на удовлетворительно. Если же студент получает двойку, права на получение скидки он лишается на следующий семестр. У него остаётся возможность вернуться в число успевающих во время следующей сессии – в этом случае скидка вернётся.

Максимальная скидка предоставляется обучающимся на инженерных специальностях. Она достигает 50 тыс. рублей.

Это стимул не получать двоек. Но если ты уже и «влетел» с двойкой, потерпи, затяни ремень, но у тебя есть шанс – успешно сдай сессию, и мы вернём эту скидку опять. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

На то, чтобы предоставить студентам скидки на оплату обучения, в 2017 году в бюджете вуза предусмотрено 66 млн рублей.

На сегодняшний день системой софинансирования в БелГУ пользуются порядка 1700 студентов. Новая, более щадящая система, по мнению руководства университета, увеличит количество «скидочников» до 2,5-3 тыс.

Минимальная стоимость обучения по нормативу в НИУ «БелГУ» сейчас составляет 99 тыс. рублей («Экономика и управление»), максимальная – 173 тыс. рублей (инженерные специальности). Студенты же при этом реально платят от 70 до 145 тыс. рублей.

В 2017 году стоимость обучения в БелГУ выросла на величину инфляции – 4 %.