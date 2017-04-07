Образование и наука:

Школьник из Белгорода выиграл возможность льготного поступления в МГИМО

14:19
07 Апреля 2017
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Учащийся городского Центра образования № 1 вошёл в число победителей олимпиады по гуманитарным и социальным наукам, организованной университетом.

Олимпиада проводилась в два этапа: отборочный и заключительный. Участие в отборочном туре было дистанционным. В заключительном этапе требовалось очное присутствие в Москве для устной защиты олимпиадных работ отборочного тура и выполнения финальной письменной олимпиадной работы.

Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней и получают возможность поступления в МГИМО МИД России на льготных условиях. Они могут выбрать одну из следующих программ обучения: «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», «Социология» или «Юриспруденция».

Всего в число победителей вошло 38 школьников из разных регионов России. Одиннадцатиклассник Илья Мелихов из Белгорода стал одним из пяти обладателей дипломов первой степени, сообщает Оргкомитет Олимпиады МГИМО МИД России.

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