Рособрнадзор определил минимальное количество баллов ЕГЭ по предметам на 2017 год

11:09

Пороги установлены для подтверждения освоения программы среднего общего образования и для поступления в вузы.

По математике профильного уровня выпускнику следующего года требуется набрать 27 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 40, по обществознанию – 42 и по географии – 37.

Для успешной сдачи ЕГЭ по истории и литературе минимальный порог составляет 32 балла, по физике, химии и биологии – 36 баллов. Экзамен по английскому, французскому, немецкому или испанскому языку будет считаться пройденным, если школьник наберёт 22 балла.

Разница в требованиях есть только к русскому языку. Для подтверждения успешного освоения школьной программы по этому предмету в 2017 году необходимо преодолеть порог в 24 балла, для обучения по программам бакалавриата и специалитета – в 36 баллов.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике базового уровня при пятибалльной системе оценивания, при котором программа среднего общего образования считается освоенной, составит три балла (удовлетворительно), сообщается в приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 ноября 2016 г. № 1967.