Разработки БГТУ им. В. Г. Шухова удостоились серебра Салона изобретений и инновационных технологий в Москве

16:49

XX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017» проходил на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники».

Мероприятие собрало представителей более 20 государств и 35 регионов России. БГТУ им. В. Г. Шухова представили инженеры Управления информатизации и коммуникаций, а по совместительству и преподаватели кафедры электроэнергетики и автоматики ИЭИТУС – кандидаты технических наук Юрий Кошлич и Артём Гребеник.

Они продемонстрировали «Автоматизированную систему диспетчерского управления распределёнными энергоресурсами зданий», разработанную в вузе совместно с МИП ООО «ИнИнТЕХ» под руководством директора института энергетики, информационных технологий и управляющих систем, профессора Александра Белоусова. Разработка призвана повысить энергоэффективность инженерных систем промышленных предприятий и объектов ЖКХ и является реальной лабораторной платформой для тематических исследований.

Наибольший интерес к проекту ИЭИТУС проявили участники из Южной Кореи и Сербии. Сотрудники БГТУ им. В. Г. Шухова получили приглашение от энергетической компании ICEPCO на бесплатное участие в выставке BIXPO-2017 – ThefutureofElectricPowerTechnology, которая пройдёт в ноябре в Южной Корее.

Вторым экспонатом от вуза стал пресс валковый агрегат (патент №2522799, авторы: Алексей Романович, Сергей Мещеряков, Людмила Романович, Марина Романович), позволяющий повысить производительность процесса измельчения строительных материалов до 20 % и снизить энергозатраты на 25-30 %.

Проект разработан в Транспортно-технологическом институте под руководством доктора технических наук, профессора Алексея Романовича и вызвал высокий интерес со стороны участников и посетителей Салона.

По решению международного жюри представленные БГТУ им. В. Г. Шухова разработки удостоились серебряных медалей Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017». Президент Салона «Архимед» Дмитрий Зезюлин выразил огромную благодарность руководству вуза за активное участие и содействие в организации Международного салона, сообщает пресс-служба университета.