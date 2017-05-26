Основные государственные экзамены начались в Белгородской области

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Сегодня, 26 мая, 628 девятиклассников по выбору пишут ОГЭ по иностранному языку. 621 школьник выбрал для сдачи английский язык и только семеро выпускников из девятых классов – немецкий.

В этом году в области 18 695 выпускников, рассказали в департаменте образования региона. Из них – 12 810 девятиклассников и 5885 одиннадцатиклассников. Всем им необходимо сдать основные или единые госэкзамены.

Сдача ОГЭ стартовала 26 мая с экзамена по иностранному языку. 30 мая состоится обязательный ОГЭ по русскому языку. Затем 1 июня девятиклассников ждёт история, биология, физика и литература. 3 июня – физика, информатика и ИКТ.

6 июня девятиклассники напишут ОГЭ по математике, а 8 июня – по обществознанию, географии, химии, информатике и ИКТ.

У одиннадцатиклассников выпускные экзамены начинаются в понедельник, 29 мая, с ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ. Затем, 31 мая, состоится Единый госэкзамен по математике базового уровня. Профильный уровень выпускники напишут 2 июня.

5 июня одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ по обществознанию, 7 июня – ЕГЭ по физике и литературе. Основная волна итоговой аттестации закончится 9 июня ЕГЭ по русскому языку.

Затем состоятся дополнительные дни, когда можно будет сдать ЕГЭ по выбору. 13 июня – ЕГЭ по иностранному языку и биологии. 15 и 16 июня состоится устная часть единого госэкзамена по иностранному.

19 июня можно будет сдать ЕГЭ по химии или истории.

Самым популярным среди выпускников остался экзамен по обществознанию, его выбрали 70 % школьников. Примерно треть выпускников сдаёт по выбору физику, а четверть – и биологию.

Для сдачи основных и Единых госэкзаменов в регионе создан в этом году 41 пункт проведения экзаменов.