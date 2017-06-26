Олег Полухин: Мы будем бороться за создание регионального научно-образовательного математического центра

10:06

Ректор Белгородского госуниверситета рассказал о планах по укреплению вузовского «математического ядра».

По его словам, проект по созданию математических центров сейчас запускается по всей стране. Из всех российских университетов будут отобраны десять, чтобы создать в них такие крупные математические объединения. Конкурс уже объявлен. Белгородский госуниверситет – в числе претендентов.

Это будут уникальные центры по подготовке математических кадров мирового уровня. Если победим, мы будем отбирать наиболее талантливых со всей России. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Преподавателям-математикам в университете будет предоставлено жильё. Зарплата высококвалифицированных кадров должна будет рассчитываться в четырёхкратном размере от средней по вузу. Сейчас средняя зарплата в БелГУ – 42,5 тыс. рублей. К концу года она должна вырасти до 47 тыс. рублей.

Олег Полухин напомнил, что в БелГУ по математическим наукам действуют три диссертационных совета.

У нас есть свои очень сильные учёные. Но нам нужно это ядро укрепить. Это деньги, и мы просим поддержки у министерства. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

По словам главы вуза, вопрос о создании математического центра на базе БелГУ обсуждался на недавней встрече с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.