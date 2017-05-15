Новые образовательные проекты будут «обкатываться» в Белгородской области

16:13

Региональные власти договорились о сотрудничестве с «Рыбаков фондом».

Институт ускорения экономического развития («Рыбаков фонд») будет готовить инновационные проекты в сфере образования, бизнеса, общественных организаций. Реализацию идей поддержит областное правительство. Представители фонда станут участвовать в реализации муниципальных и госпрограмм, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Заключение соглашения прошло сегодня, 15 мая, в Белгороде. Подписи под документом поставили губернатор Евгений Савченко и президент «Рыбаков фонда» Елена Ульянова.

Я считаю, что у нас получится очень хорошее взаимодействие и Белгородская область станет площадкой, где будут отрабатываться все проекты в интересах населения региона Евгений Савченко

губернатор Белгородской области





Также 15 мая президент «Рыбаков фонда» Елена Ульянова встретилась с ректором НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным.

Справка. «Рыбаков Фонд» – некоммерческая организация, созданная Игорем и Екатериной Рыбаковыми в 2013 году. Фонд действует по принципу активной филантропии: локализует задачи по улучшению российского общества и экономики, а затем сам инициирует и разрабатывает программы для решения этих задач. Программы фонда направлены на повышение доступности качественного образования, поддержку социальных проектов, популяризацию предпринимательства. Игорь Рыбаков – предприниматель, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes в 2017 году.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»