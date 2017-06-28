НИУ «БелГУ» вошёл в Шанхайский предметный рейтинг университетов

16:03

Рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) опубликовали сегодня, 28 июня.

Из 1409 университетов мира 12 вузов России, в том числе и Белгородский госуниверситет. Вузы отбирали по пяти критериям: продуктивность научной деятельности, индекс цитирования, международное сотрудничество, число публикаций в лучших журналах, наличие международных наград и премий.

При этом восемь из 12 российских университетов, которые вошли в состав рейтинга, – это участники проекта «5-100», согласно которому к 2020 году не менее пяти российских университетов должны быть представлены в сотне лучших вузов мира по данным трёх ведущих мировых рейтингов – Шанхайского, QS World University Rankings и Times Higher Education.

В этом году мы впервые вошли в Шанхайский предметный рейтинг и пока только по одной предметной категории – «Металлургия» в разделе «Физические науки», заняв позицию 76-100. То есть сразу попали в число четырёх российских вузов, вошедших в топ-100 этого рейтинга. Наш университет, к сожалению, не является участником программы «5-100», хотя мы дважды, в 2013 и 2015 годах, доходил до финальной части конкурсного отбора. Однако ещё в 2013 году нами была разработана и принята программа повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, которая даёт результаты. У нас успешно развиваются и другие научные направления, так что мы рассчитываем улучшить свои позиции в Шанхайском и других мировых рейтингах». Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

«Металлургия» – это одна из 52 предметных категорий, в которой ранжируется до 500 университетов. В финальном рейтинге представлено 200 вузов, в том числе НИУ «БелГУ», МИСиС, Томский госуниверситет, Уфимский авиатехнический университет и МГУ, сообщили в пресс-службе вуза.