Медицинскому колледжу НИУ «БелГУ» исполнилось 85 лет

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В молодёжном культурном центре 15 ноября прошёл торжественный вечер, посвящённый юбилею медицинского колледжа Медицинского института Белгородского госуниверситета.

Отметить 85-летие учебного заведения пришли студенты и выпускники, преподаватели, лаборанты и многие другие, чья жизнь так или иначе связана с колледжем. В почётном первом ряду сидели ветераны колледжа, которые посвятили работе в нём долгие годы.

Гостям показали фильм о жизни белгородского медицинского колледжа: фотографии студентов и преподавателей, кадры студенческих будней, наставления и пожелания директора колледжа Евгения Крикуна. На кадрах можно было увидеть современное оборудование, которым оснащены аудитории колледжа.

Также в рамках юбилея вспомнили всех директоров колледжа, которые приложили немало усилий для развития учреждения. За 85 лет здесь сменилось 13 директоров, и каждый из них внёс свои изменения.

Ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук Олег Полухин поздравил колледж с юбилеем и пожелал дальнейшего развития.

Наш медицинский колледж – это хорошая медицинская школа. Все, кто через неё прошёл, нашли своё место в жизни и стали настоящими профессионалами и гражданами. И я выделяю две традиции, которые уже сформировались. Первая – связь образования с практикой. Большое спасибо врачам, которые позволяют и помогают проводить практические занятия в отделениях больниц, чтобы студенты могли как можно лучше освоить профессию. И вторая – связь образования с воспитанием. Ведь в стенах колледжа воспитываются люди, которые гордо несут звание «сестра милосердия». Пусть сейчас так и не говорят. А жаль. Олег Полухин

Сейчас в стенах университета готовят специалистов по восьми специальностям:

− Сестринское дело (квалификация «Медицинская сестра/медицинский брат»);

− Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (квалификация «Медицинская сестра по массажу»);

− Лечебное дело (квалификация «Фельдшер», повышенный уровень подготовки);

− Акушерское дело (квалификация «Акушерка»);

− Стоматология профилактическая (квалификация «Гигиенист стоматологический»);

− Стоматология ортопедическая (квалификация «Зубной техник»);

− Фармация (квалификация «Фармацевт»);

− Лабораторная диагностика (квалификация «Медицинский лабораторный техник»).

В настоящее время более 1500 студентов, преподавателей и сотрудников трудятся над развитием и совершенствованием медицинских профессий. За всё время существования колледжа из его стен вышли около 35 000 медицинских работников.

В завершение праздничной церемонии директор колледжа Евгений Крикун зачитал гостям стихотворение собственного сочинения, посвящённое медицинскому колледжу.

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