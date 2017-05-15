Образование и наука:

Лауреатом всероссийского конкурса стал гимн белгородского вуза

17:12
15 Мая 2017
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Всего в конкурсе участвовало 108 песен.

В финал вышли 12 гимнов, из которых жюри отобрало шесть лучших. Звание лауреата было присвоено четырём композициям. Среди них – гимн БГТУ им. В. Г. Шухова.

Если назвать три лучших гимна без комментариев, то я бы выделил Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнёва, Российский экономический университет им. В. Г. Плеханова, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова.

Николай Максимов
председатель координационного совета учебно-методических объединений

Гимн «технолога» был создан 2005 году. Текст написала поэт Тамара Фёдорова, музыку – композитор Николай Крюков, напоминает пресс-служба вуза.

 


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