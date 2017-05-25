Образование и наука:

Комиссию по рассмотрению диссертации Владимира Мединского создадут в БелГУ

15:44
25 Мая 2017
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В неё войдут члены диссертационного совета университета по специальности 07002 «Отечественная история».

Это обсудили сегодня, 25 мая, на заседании диссовета, пишет Интерфакс.

Следующее заседание диссертационного совета состоится 15 июня. Планируется, что в этот день определятся с датой заседания комиссии по рассмотрению оспариваемой диссертации министра культуры РФ. Соответствующее объявление появится на сайте диссертационного совета за 15 дней до заседания.

Напомним, что заявку на рассмотрение спорной научной работы Владимира Мединского Белгородский госуниверситет получил 17 мая. 


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