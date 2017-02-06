Как правильно растить груши и яблони, расскажут в Белгородском госуниверситете

17:52

В образовательном центре ботанического сада вуза пройдут семинары «Формирование и обрезка крон плодовых деревьев».

Занятия запланированы на 18 февраля и 4 марта. Опытом с желающими поделится сотрудник научно-образовательного центра «Ботанический сад НИУ «БелГУ». В ходе семинаров будут на практике продемонстрированы правильные способы обрезки плодовых деревьев.

Участие в практическом занятии обойдётся желающим в 250 рублей. Записаться можно по телефону 8-920-205-66-36.

Занятия будут проводиться по адресу в Белгороде: Каширский проезд, 18, сообщает пресс-служба университета.