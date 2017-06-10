Инжиниринговая школа в Белгороде: новое помещение, новые направления, уникальные проекты

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Проект, который реализуется с 2016 года, продолжает набирать обороты. Со следующего года помимо нового помещения, которое презентовали 9 июня, руководители инжиниринговой школы анонсируют появление ещё шести новых направлений подготовки.

Сегодня в инжиниринговой школе обучается 118 детей со всей Белгородской области. Итогом годового обучения по правилам научного центра является защита проектов. 9 июня эта защита прошла на новой территории.

Раньше школьники ютились на разных площадках, это создавало много неудобств и невозможность интеграции детей в едином пространстве. Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, увидев, что школа развивается и детей всё больше, выбрал нам площадку на улице Студенческой общей площадью 1500 м². Дети теперь имеют полную и удобную инфраструктуру с тремя пожарными выходами, зоной коворкинга, несколько лабораторий, зону гардероба, конференц-зал, учебные аудитории. Елена Сидоренко руководитель инжиниринговой школы

Дети в течение года обучались по одной из 12 дисциплин: изучали в обязательном порядке английский язык, логику. На выходе каждая группа готовила какое-либо исследование и детскими их назвать сложно.

Если вы обратили внимание, у нас многие деревья и стены каменных зданий в Белгороде покрыты пятнами ярко-жёлтого лишайника. Этот лишайник – ксантория настенная («стенная золотянка» – Прим.ред). Он сейчас широко распространён по всей Европе и у него есть одно удивительное свойство – тем веществом, которое он содержит, ещё в древние времена люди красили одежду. Современная информация гласит следующее – в 2015 году стало известно, что это ещё и перспективное противораковое вещество. В силу того, что такое исследование требует огромных финансовых вложений, мы не смогли реализовать эту часть исследования. Мы отработали технологию с жёлтым цветом для ткани и проверили ещё одно удивительное свойство: это вещество – мощный фотопротектор. Одежда, покрашенная такой краской, защищает от ультрафиолетового излучения, солнечной радиации. Борис Папонов руководитель направления «Фармацевтический инжиниринг»

Чтобы максимально заинтересовать школьников, в инжиниринговой школе используют современные технологии.

Мы решили, почему бы детям самим не сделать игру, которая была бы им интересна? Но не просто играть, а изучать что-то посредством этой игры. Такая популярная игра, как «Покемон»: мы решили, почему бы им не искать по такому же принципу достопримечательности нашего города? Тем самым дети расширят базу знаний о нашем крае. Этот проект должен родиться от детей и для детей. Такого способа преподавания я ещё не видел – учащиеся сами будут добывать себе материал для изучения. Алексей Бурлуцкий руководитель направления «Информационный инжиниринг»

Мы решили создать авторскую программу, посредством которой можно делать скульптуры. Группа посетила музей, дети делали зарисовки птиц и насекомых. После этого они перешли к графике изображений на компьютере и в конце представили модели, которые распечатаны на 3D-принтере. Эта программа сначала была опробована на студентах. Особенность такого обучения – в отсутствии каких-либо ограничений. У нас учится мальчик – у него протез руки и ноги. И такие предметы, как скульптура… Мы долго думали, как же он это сможет освоить? С помощью этой программы у него всё получилось. То есть в этом случае мы вообще можем говорить об ещё одном направлении в школе – это инклюзивное обучение. Анжела Даниленко руководитель направления «Дизайн–инжиниринг»

Благодаря таким программам, школьники ещё на начальном этапе определяются со своими предпочтениями. Если направление не подошло – есть возможность сменить его в следующем году.

Дети заходят в реальные кабинеты, сами проводят кардиограмму, принимают участие в УЗИ, посещают бактериологические лаборатории и т.д. Мы изучали чувствительность к антибиотикам. Нашей основной целью было: обработав 50 или 100 историй болезней, выяснить – есть ли патология. Можно ли выявить у человека на начальных стадиях заболевание или нет? Например, во время УЗИ щитовидной железы было выявлено очень много узловых образований. Это наводит на мысль, что нужно делать массовый скрининг. Оксана Белоусова руководитель направления «Медицинский инжиниринг»

Со следующего учебного года в инжиниринговой школе введут новые направления, такие как социально-экономический, бизнес, правовой (криминалистика), медиа, биологический, историко-краеведческий, биофизический инжиниринг и др. Всё это – с применением информационных технологий.

Правовой инжиниринг – цель его не столько юридическая грамотность нашего подрастающего поколения, сколько их заинтересованность в выборе юридической профессии в будущем. Это будут и квесты, и работа с компьютерными программами плюс практические занятия с лабораторным оборудованием. Жукова Наталья заведующая кафедрой судебной экспертизы и криминалистики Юридического института НИУ «БелГУ»

Система бизнес-инжиниринга основана на изучении коммерческой организации и основ формирования предпринимательского бизнеса. Для детей обучение с 9 до 12 лет будет особо интересно системой проектного управления, организацией развития собственного бизнеса и т.д. Это будет площадка лекционно-практическая с перспективой моделирования своего собственного бизнеса. Маргарита Лихошерстова кандидат экономических наук

Елена Сидоренко подчёркивает, что на сегодняшний день политика государства заключается в том, чтобы наука работала не ради науки, а техника ради техники. Всё это должно быть востребовано в будущем, необходимо развивать современное, конкурентоспособное производство чего-либо. Так как Белгородская область – это агропромышленный регион, инжиниринговая школа не могла обойти стороной эту сферу.

Агропромышленный инжиниринг – мы хотим за короткое время объяснить детям, зачем вообще нужна аграрная промышленность в нашем регионе, почему Белгородская область в настоящее время – передовой край науки. То есть как вырастить животное или растение, как максимально использовать его свойства и в итоге – как его продать. Потому что агропромышленный инжиниринг будет начинаться с семени и заканчиваться продажами. Мы делаем комплексную программу. Елена Думачёва руководитель направления «Агропромышленный инжиниринг»

В следующем году школа планирует принять ещё больше первокурсников и продолжить обучение школьников второго года обучения.

Дети должны чувствовать свою перспективу, и на ранних этапах они привлекались к различным видам деятельности. Поэтому мы развиваем в школе сразу несколько интересных направлений. Детям интересно всё, они начинают с чего-то, потом меняют свои предпочтения. Благодаря инжиниринговой школе они смогут более чётко и ясно иметь представление о своих интересах. Игорь Константинов проректор по научной и инновационной деятельности

Помимо этого, на летних каникулах в рамках инжиниринговой школы будет снова работать каникулярная программа. В прошлом году мы делали видеосюжет, который вы можете посмотреть здесь.

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