Образование и наука:

Форум «Платформа 31» собрал 100 российских студентов в Белгородской области

11:11
13 Сентября 2017
91
0

Открытие форума студенческих инициатив Центрального федерального округа «Платформа 31» состоялось 12 сентября на базе учебно-оздоровительного комплекса НИУ «БелГУ» «Нежеголь».

Мероприятие объединяет 100 студентов из 18 регионов России: это лидеры студенческого самоуправления, журналисты, начинающие предприниматели, специалисты в сфере ГМП и активисты молодёжных организаций. Участников напутствовал заместитель руководителя Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки РФ.

Студенчество — очень перспективная среда. Я об этом говорю, как человек, сам прошедший путь от студента до проректора образовательной организации. Человек делает себя сам, и то, как он проведёт свои студенческие годы, зависит только от него.

Михаил Езопов
заместитель руководителя Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки РФ

В программе – лекции, тренинги и мастер-классы по направлениям: «Студенческое самоуправление», «Молодёжные некоммерческие организации», «Молодёжные медиа», «Проектное управление», «Молодой предприниматель», «Подготовка и переподготовка кадров в сфере ГМП» и «Международное сотрудничество».

Представитель принимающей стороны – проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, приветствуя студентов, рассказала о площадке, на которой проводится форум.

Мы рады вас приветствовать на форуме, потому что это место для креатива, творчества и дружбы. Здесь мы проводим проектную школу Пегас, летнюю языковую школу, школу молодых историков, философов и, конечно же, школу «Лидер», которая уже совсем скоро начнёт в «Нежеголи» свою работу. Я вам желаю наполнить свою жизнь содержательными делами, гореть самим и зажигать других, быть, а не казаться – это главное предназначение лидеров.

Светлана Острикова
проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»

В течение всей смены, с 12 по 16 сентября, участники «Платформы 31» будут разрабатывать собственные проекты. Их они презентуют и защитят в конце форума.  Авторы лучшей идеи получат денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления молодёжной политики Белгородской области.

Я искренне рад тому, что каждый из вас попал на этот форум, что все вы здесь познакомились и сдружились. Надеюсь, что те идеи, которые родятся в рамках «Платформы 31», превратятся в глобальные проекты, и вы сможете наслаждаться результатом ваших совместных трудов.

Андрей Чесноков
начальник управления молодёжной политики 

 Фото пресс-службы НИУ «БелГУ» и из официальной группы форума в ВК

 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10522
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
9417
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
8889
Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области
6619
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
5470
К выходным в Белгородской области ожидается похолодание
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика