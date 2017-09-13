Форум «Платформа 31» собрал 100 российских студентов в Белгородской области
Открытие форума студенческих инициатив Центрального федерального округа «Платформа 31» состоялось 12 сентября на базе учебно-оздоровительного комплекса НИУ «БелГУ» «Нежеголь».
Мероприятие объединяет 100 студентов из 18 регионов России: это лидеры студенческого самоуправления, журналисты, начинающие предприниматели, специалисты в сфере ГМП и активисты молодёжных организаций. Участников напутствовал заместитель руководителя Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки РФ.
Студенчество — очень перспективная среда. Я об этом говорю, как человек, сам прошедший путь от студента до проректора образовательной организации. Человек делает себя сам, и то, как он проведёт свои студенческие годы, зависит только от него.
Михаил Езопов
заместитель руководителя Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки РФ
В программе – лекции, тренинги и мастер-классы по направлениям: «Студенческое самоуправление», «Молодёжные некоммерческие организации», «Молодёжные медиа», «Проектное управление», «Молодой предприниматель», «Подготовка и переподготовка кадров в сфере ГМП» и «Международное сотрудничество».
Представитель принимающей стороны – проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, приветствуя студентов, рассказала о площадке, на которой проводится форум.
Мы рады вас приветствовать на форуме, потому что это место для креатива, творчества и дружбы. Здесь мы проводим проектную школу Пегас, летнюю языковую школу, школу молодых историков, философов и, конечно же, школу «Лидер», которая уже совсем скоро начнёт в «Нежеголи» свою работу. Я вам желаю наполнить свою жизнь содержательными делами, гореть самим и зажигать других, быть, а не казаться – это главное предназначение лидеров.
Светлана Острикова
проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ»
В течение всей смены, с 12 по 16 сентября, участники «Платформы 31» будут разрабатывать собственные проекты. Их они презентуют и защитят в конце форума. Авторы лучшей идеи получат денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления молодёжной политики Белгородской области.
Я искренне рад тому, что каждый из вас попал на этот форум, что все вы здесь познакомились и сдружились. Надеюсь, что те идеи, которые родятся в рамках «Платформы 31», превратятся в глобальные проекты, и вы сможете наслаждаться результатом ваших совместных трудов.
Андрей Чесноков
начальник управления молодёжной политики
Фото пресс-службы НИУ «БелГУ» и из официальной группы форума в ВК