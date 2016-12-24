Финал областного конкурса научно-технических проектов инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» состоялся в Белгороде

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Очный этап конкурса проходил в НИУ «БелГУ» 24 декабря. Его участниками стали более 230 школьников из Белгорода и разных районов Белгородской области.

Девочки и мальчики из 32 школ Белгорода, семи школ районов и одной школы Москвы представили 70 проектов.

Инжиниринговая школа набирает обороты, хотя открылась совсем недавно. На сегодняшний день здесь, на площадях нашего университета, приказом ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина выделен большой аудиторный фонд – более 17 аудиторий, которые будут размещены на первом этаже. Таким образом дети смогут заниматься в одном месте, где будет создана хорошая лабораторная база, прекрасное робототехническое оборудование. В первом квартале 2017 года мы планируем полостью завершить техническое оборудование инжиниринговой школы. Более того, Олег Николаевич будет выделять места в общежитии, чтобы дети со всей области могли приезжать к нам и обучаться в рамках сезонных школ. Елена Сидоренко

руководитель инжинирингового центра, проекта открытой инжиниринговой школы для детей и молодёжи

Юные учёные соревновались в 16 направлениях инжиниринга. В результате лучший проект показали Ника Немчинова и Анастасия Филиппова.

Первое место в номинации «Теория здравоохранения» заняли Софья Яковенко, Данил Ракитянский, Артём Барыкин, Анастасия Рыбка, Никита Куксов и Полина Коряковцева.

Победителями в номинации «Фармакогнозия и фармохимия» стали Ярослав Чермошанский, Богдан Крапивин, Юлия Брицкая и Вероника Озерова.

В номинации «Экспертиза качества медицинской помощи» лучшими признаны Арина Багнетова, Константин Коробийников, Светлана Пантелеева, Данил Алиев, Юлия Худасова, Диана Политаева и Анастасия Мишустина.

Екатерина Татаринцева, Арина Дуб, Екатерина Коломыцева, Элеонора Селезнёва, Марина Фомичева, Герман Головаш и Владислав Голояд стали лучшими в номинации «Лучшие технологии в медицине».

Победителем в номинации «Креативный подход в области информационных технологий» стал Евгений Гончаренко. Он подготовил проект бота (kudaONbot), который помогает интернет-пользователю прямо в приложении искать нужную информацию.

Например, я переписываюсь с кем-нибудь в социальной сети «ВКонтакте». Мы с ним договариваемся о встрече – пойдём в кино. А на какой фильм? Чтобы выбрать его, нужно запустить Google, проверить кучу источников. По моим расчётам это занимает более 15 минут, и это без геолокации. А если мы говорим о больших городах, то нужно выбрать ещё ближайший кинотеатр... Я придумал бот, который экономит кучу времени, то есть нужно будет потратить несколько секунд, переключиться с «ВКонтакте» на бота, нажать пару кнопок, и через несколько секунд будет выведена необходимая ссылка, по которой нужно будет перейти. Евгений Гончаренко

участник инжиниринговый школы в направлении «Информационный инжиниринг»

По словам молодого учёного, он уже планирует дальнейшее развитие своего проекта, поэтому в ближайшем будущем свяжется с одной заинтересованной компанией для дальнейшего сотрудничества.

Также в этой номинации первые места взяли Дарья Сидоренко и Диана Педорич.

Артём Лобанов, Александр Шамраев, Алексей Крамчанинов призваны лучшими в номинации «Техника и техническое творчество», а Данил Колупаев, Даниил Губин, Егор Побережный – в номинации «Комплексное представление и применение инновационных технологий в учебном процессе».

Главный приз в номинации «Лучший дизайн приложения» заслужил Дмитрий Багнюк.

Юлия Бабич, Даниил Кутузов, Дарья Медведева, Екатерина Егорова, Екатерина Зеленкова выиграли в номинации «Креативный подход года».

Проекты Валерии Шеметовой, Анастасии Петраковой были удостоены самых высоких оценок в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».

Девочки Мария Бондаренко и Лариса Верзунова победили в номинации «Эффективное бюджетирование».

Матвей Иваненко, Иван Чуканов, Александр Жихов и Владимир Безымянный предоставили лучшее развлекательное приложение. А Лилия Аюпова, Родион Хабибулин, Сергей Ежеленко, Михаил Остапенко и Павел Славков нашли лучшее техническое решение.

Будущее промышленности не только Белгородской области, но и всего Центрального федерального округа находится в надёжных руках. Сегодня представлены такие проекты, которые открывают широкие перспективы перед промышленностью и в смежных направлениях: медицине и фармакологии. Ребята достигли высоких результатов и в первой, и в осенней школе. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы подтвердим свои компетенции на региональных соревнованиях по робототехнике, которые будут проходить в Белгороде. Анатолий Шамраев

руководитель направления «Производственный инжиниринг»

Творческие подарки в честь закрытия областного конкурса проектов подготовили сами учащиеся инжиниринговой школы, а также ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса», шоу-группа «Эксклюзив» и солистки студии современного танца «ДансХаос».

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