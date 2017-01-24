Ежегодная полипредметная олимпиада для школьников пройдёт в НИУ «БелГУ»

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Учащиеся 7-11-х классов Белгородской области в два этапа проверят свои знания школьных программ: сначала на заочном, потом на очном.

Заочный этап межрегиональной олимпиады начнётся в Белгородском госуниверситете 1 февраля. Чтобы стать его участником, школьникам необходимо зарегистрироваться на сайте. Это можно сделать до конца отборочного этапа – до 28 февраля.

Олимпиада будет проходить по следующим предметам и направлениям: право, биология, математика, литература, история, русский язык, химия, экономика, обществознание, физика, география, информатика, психология, иностранные языки (английский, немецкий, французский), журналистика, политология и экология. Как сообщают в пресс-службе НИУ «БелГУ», олимпиадные задания ориентированы на образовательные программы 7-11-х классов.

После заочного этапа его победители и призёры, а также победители и призёры олимпиад прошлого года будут участвовать в заключительном очном этапе. Он пройдёт в НИУ «БелГУ» с 27 марта по 5 апреля.

Более подробную информацию о проведении полипредметной олимпиады можно узнать по телефонам (4722) 30-18-90 или по почте galtsev@bsu.edu.ru (Александр Владимирович Гальцев), а также по телефону (4722) 30-18-26 и почте roganina@bsu.edu.ru (Карина Асхатовна Роганина).