Два вуза Белгородской области попали в Национальный рейтинг университетов

16:21

Международная информационная группа «Интерфакс» представила VIII ежегодный Национальный рейтинг университетов по итогам 2016/2017 учебного года.

Лидером исследования остался Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» сохранил за собой своё второе место. С пятого на третье место поднялся Санкт-Петербургский государственный университет.

Четвёртым стал Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Пятёрку лидеров замкнул Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

В топ-10 также вошли Московский физико-технический институт (НИУ), Университет ИТМО, Томский национальный исследовательский государственный университет, Российский университет дружбы народов и Томский национальный исследовательский политехнический университет.

БелГУ в этом году снова стал 19-м. БГТУ им. В. Г. Шухова удалось подняться сразу более чем на 50 строчек: вместо прошлогоднего 87-го места он занял 29-31-е место, разделив его с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и Финансовым Университетом при Правительстве РФ.

Последнее 264-е место принадлежит Якутской государственной сельскохозяйственной академии.