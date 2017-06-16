Образование и наука:

Диссертацию министра культуры РФ Белгородский госуниверситет рассмотрит 7 июля

11:45
16 Июня 2017
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Дату рассмотрения оспариваемой научной работы Владимира Мединского назначил специально созданный диссертационный совет.

Решение было принято на очередном заседании диссовета 15 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Напомним, президиум Высшей аттестационной комиссии решил отправить докторскую диссертацию Владимира Мединского в НИУ «БелГУ» в апреле 2017 года. 17 мая вуз получил заявку и пакет документов.

Докторская степень российского министра культуры оспаривается сетевым сообществом «Диссернет», полагающим, что его диссертация не имеет научной ценности, а при защите были допущены нарушения.

Но по существу работу Мединского не рассматривали. Из Уральского федерального университета она была отозвана из-за нарушения срока рассмотрения материалов, а в МГУ им. М. В. Ломоносова анализировать претензии «Диссернета» не стали, так как полагают, что, поскольку обвинений в плагиате нет, основания для лишения министра культуры степени доктора наук отсутствуют.


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