БГТУ имени В. Г. Шухова получит аудиторскую и экспертную поддержку из Москвы

10:29

Университет вошёл в число опорных вузов, отобранных Минобрнауки.

Всего экспертный совет из 80 заявок отобрал 22 высших учебных заведения страны, разделив их на две группы по уровню финансирования. В первую включены восемь вузов, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Во вторую группу попали остальные 14 университетов, для которых предусмотрена аудиторская и экспертная поддержка федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов. Среди них оказался и Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, пишет «Коммерсант».

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, членам совета необходимо было отобрать лучшие проекты, которые могут принести существенное развитие своему региону. Каждая заявка отбиралась индивидуально, детально рассматривались и программа развития университета, и позиция региона о его актуальности и дальнейшей поддержке.

Перед вузами-победителями стоит задача стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал, подчеркнула Васильева.

Отобранным вузам в ближайшие три месяца предстоит предоставить в Минобрнауки программу развития на пять лет. Для её реализации каждому вузу-победителю в течение трёх лет будут выделяться дополнительные субсидии.

Напомним, опорный вуз должен соответствовать нескольким критериям: иметь общую численность студентов не менее 10 тыс. человек и доходы не менее 2 млрд рублей. Первые 11 вузов Минобрнауки отобрало в 2016 году. В их число вошёл Воронежский технический университет. Размер дополнительной субсидии в прошлом году составлял 200 млн рублей.