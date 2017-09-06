БелГУ станет одним из первых экспортёров высшего образования в России

16:28

Всего в федеральный проект по привлечению иностранных студентов включили 39 российских вузов.

Правительство разработало приоритетный проект по экспорту российского образования, сообщает РБК. Программа должна повысить конкурентоспособность российского образования на мировом рынке.

Минобрнауки планирует, что к 2025 году число иностранцев-очников вырастет с сегодняшних 220 тысяч до 710 тысяч человек. Больше должно стать и зарубежных слушателей онлайн-курсов: с 1,1 млн до 3,5 млн человек. Доходы от обучения иностранцев за это время должны увеличиться в пять раз – до 373 млрд рублей. При этом в проект вложат 5 млрд рублей.

Дорожная карта уже утверждена, паспорт проекта опубликован на сайте правительства. С 2021 года по этой программе будут работать все российские вузы России.