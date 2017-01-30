Образование и наука:

Белгородский госуниверситет вошёл в топ-10 международного академического рейтинга

09:42
30 Января 2017
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Он занял шестое место в Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations среди российских вузов. 

Основным критерием для отбора стала цитируемость научных сотрудников университетов в системе Google Scholar. Белгородский государственный национальный исследовательский университет занял шестую позицию в рейтинге среди российских вузов с показателем в 21 676 цитирований.

Кроме НИУ «БелГУ», в рейтинг вошли ещё 56 российских университетов, сообщили в пресс-службе Белгородского госуниверситета.  

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