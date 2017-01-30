Белгородский госуниверситет вошёл в топ-10 международного академического рейтинга

09:42

Он занял шестое место в Webometrics Top Universites by Google Scholar Citations среди российских вузов.

Основным критерием для отбора стала цитируемость научных сотрудников университетов в системе Google Scholar. Белгородский государственный национальный исследовательский университет занял шестую позицию в рейтинге среди российских вузов с показателем в 21 676 цитирований.

Кроме НИУ «БелГУ», в рейтинг вошли ещё 56 российских университетов, сообщили в пресс-службе Белгородского госуниверситета.