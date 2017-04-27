Образование и наука:

Белгородский учёный запатентовал изобретение по обнаружению вируса африканской чумы свиней

15:29
27 Апреля 2017
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Он разработал уникальный способ обнаружения инфекционного агента африканской чумы свиней в выносном очаге заражения до его естественного инцидентного проявления.

Патент РФ № 2617235 на изобретение получил ведущий специалист-эксперт белгородского управления Россельхознадзора Сергей Москвитин. В соавторстве с учёными Белгородского госуниверситета он разработан способ обнаружения вируса африканской чумы свиней в выносном очаге заражения до его естественного инцидентного проявления.

Изобретение базируется на ранее не известной закономерности перемещения биологических объектов по световой поверхности земли. При этом этот способ позволяет сократить расходы на мониторинговые и профилактические мероприятия в три-пять раз. Кроме того, способ снижает вероятность возникновения и распространения АЧС, так заранее определяет территории наибольшего риска.

По информации пресс-службы управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области, изобретение рекомендовано для включения в базу данных «Перспективные изобретения».

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