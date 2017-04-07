Белгородский госуниверситет вошёл в число лучших вузов мира

11:32

В списке рейтингового агентства Round University Ranking учебное заведение заняло 641-ю позицию.

При составлении рейтинга RUR вузы оценивались по 20 параметрам, включая качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Участниками рейтинга стали 763 университета из 74 стран. Россию представляли 67 вузов из 30 регионов. И в российском сегменте RUR Белгородский госуниверситет занял 29-ю позицию.

По числу попавших в рейтинг вузов Россия заняла четвёртое место в мире. В прошлом году в нём значились только 23 российских университета. Благодаря работе по участию в международных рейтингах впервые с 2013 года в RUR появился и Белгородский государственный национальный исследовательский университет, пишет пресс-служба вуза.