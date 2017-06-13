Белгородский госуниверситет вошёл в четыре предметных рейтинга университетов России

16:27

Научная продуктивность вузов страны оценивалась аналитическим центром «Эксперт» по итогам 2016 года.

Предметные рейтинги позволяют оценивать деятельность университета в конкретных предметных областях. В свою очередь вузы могут развивать существующие компетенции в своих наиболее сильных сферах и выходить на мировой уровень.

В этом году число университетов-участников рейтингов достигло 88, а количество предметных областей увеличилось с 10 до 13. При составлении рейтинга учитываются 13 направлений, включая инженерные, компьютерные, гуманитарные, общественные науки, математику, материаловедение, науки о Земле и о жизни, химические технологии, химию, энергетику, физику и экономику.

Оценка вузов строится на основе анализа показателей университета в трёх категориях: качество роста университета, востребованность научной деятельности, её масштаб и устойчивость.

НИУ «БелГУ» вошёл сразу в четыре предметных рейтинга научной продуктивности университетов России. В разделе «Материаловедение» вуз занял 13-14-е место, разделив его с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ.

В разделе «Науки о жизни» и разделе «Экономика» у БелГУ 22-е места. В разделе «Социальные науки» белгородский вуз разместился на 25-26-й строчке, рассказали в пресс-службе университета.